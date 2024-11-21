Четверг — рыбный день. Эксперты раскрыли, какая рыба полезнее для здоровья

На самом деле, преимуществ в плане безопасности и качества у дикой рыбы нет. Как рассказал заместитель генерального директора рыбоводческой копании, выступившей инициатором опроса Андрей Баранов, антибиотики в рыбоводстве не применяются — они запрещены законодательно и бесполезны. При этом аквакультурная рыба проходит вакцинацию, как и любой скот, например, что делает ее более здоровой, устойчивой к болезням. К тому же каждая партия выращенной рыбы производителями постоянно проверяется на содержание вредных веществ (ртути, мышьяка) и внутренних паразитов, поэтому всего вредного в ней явно меньше, чем в той рыбе, что плавала, где вздумается, и ела неизвестно что, собирая токсины и микропластик. Собственно, эти слова подтверждает и мнение потребителей. Респонденты в пользу выращенной рыбы называли такие характеристики, как «проверено, без болезней/паразитов», «безопасная/здоровая», «качественная», «лучший контроль» и другие.