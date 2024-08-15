Чешуйчатник Lepidosiren paradoxa признан видом с самым большим геномом

Современные двоякодышащие рыбы обитают в Африке (африканский протоптер, Protopterus annectens), Австралии (австралийский рогозуб, Neoceratodus forsteri) и в Южной Америке (американский чешуйчатник, Lepidosiren paradoxa). Чтобы больше узнать об общем древнем предке этих рыб, ученые изучают их ДНК. Ранее уже был расшифрован геном австралийского рогозуба, который впечатлил генетиков своими размерами, но после того, как была завершена расшифровка геномов протоптера и чешуйчатника, оказалось, что это далеко не предел.