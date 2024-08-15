Чешуйчатник Lepidosiren paradoxa признан видом с самым большим геномом

Международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Nature, завершила расшифровку геномов ныне живущих представителей древних двоякодышащих рыб и обнаружила, что они — настоящие рекордсмены по размеру генома среди всех живых существ на Земле.
Двоякодышащие рыбы одновременно обладают легкими и жабрами, что позволяет им существовать в двух средах — в воде и на суше. Эти удивительные древние существа — прямые потомки лопастеперых рыб девонского периода, примерно 420−360 миллионов лет тому назад выбравшихся из воды на сушу, опираясь на свои мощные грудные плавники, что стало одним из самых важных событий в эволюционной истории планеты.
Современные двоякодышащие рыбы обитают в Африке (африканский протоптер, Protopterus annectens), Австралии (австралийский рогозуб, Neoceratodus forsteri) и в Южной Америке (американский чешуйчатник, Lepidosiren paradoxa). Чтобы больше узнать об общем древнем предке этих рыб, ученые изучают их ДНК. Ранее уже был расшифрован геном австралийского рогозуба, который впечатлил генетиков своими размерами, но после того, как была завершена расшифровка геномов протоптера и чешуйчатника, оказалось, что это далеко не предел.
Так, в геноме Lepidosiren paradoxa присутствует 90 миллиардов пар оснований — это самый крупный из всех геномов живых существ на Земле. Он более чем вдвое превышает геном предыдущего рекордсмена, австралийского рогозуба, и примерно в 30 раз больше генома человека, в котором 3 миллиарда пар оснований.
Как установили исследователи, в гигантском размере геномов двоякодышащих рыб виноваты так называемые автономные транспозоны, или «прыгающие гены», — участки ДНК, которые обладают способностью к размножению и изменению своего местоположения в геноме.
«Прыгающие гены» есть в геномах и других организмов, но у двоякодышащих рыб отсутствует молекулярный механизм, который тормозит активность транспозонов. Поэтому их геномы постоянно растут. Например, скорость роста генома американского чешуйчатника можно считать рекордной — каждые 10 миллионов лет он увеличивался на размер человеческого генома. Как считают ученые, этот процесс продолжается и сейчас.