Чешский рыбак поймал сома длиной 2,64 метра и установил новый рекорд

Якуб Вагнер, известный человек среди чешской спортивной рыбалки, смог сделать удивительное — он поймал самого большого сома, когда-либо зарегистрированного в Чешской Республике. Причем сделал это с помощью обыкновенной удочки.
В длину рыба составляла целых 2,64 метра, побив национальный рекорд. Замечательный улов удалось поймать во Врановской области недалеко от города Зноймо.
По словам Вагнера, борьба за намотку массивной рыбы длилась около получаса: «Пузырьки, поднимающиеся на поверхность, были такими большими», — отметил мужчина, заметно взволнованный после улова. «Я дрожу от волнения. Я так долго мечтал поймать эту рыбу, а теперь она в моих руках», — добавил он.
Рыболов рассказал, что установить чешский рекорд приятно. Но настоящую радость он испытал от осознания того, что такие невероятные рыбы живут на его родине и ему не нужно ехать в Испанию, Италию или францию, чтобы отыскать их.
После того, как рыбу измерили, Вагнер решил отпустить ее обратно в воду, после чего она медленно уплыла. Это достижение превосходит предыдущий рекорд Вагнера, установленный в июне 2024 года, когда он поймал 261-сантиметрового сома на другом чешском водном пути.