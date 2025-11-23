Чешские курорты страдают из-за отсутствия российских туристов

Чешские курортные города (Карловы Вары, Марианске-Лазне, Франтишковы-Лазне), которые долгое время ориентировались на богатых российских туристов, понесли серьезные финансовые убытки. Наши путешественники тратили, в среднем, почти в пять раз больше — 13,6 тыс. рублей в день. В это время местные жители расходовали около 2,7 тыс.