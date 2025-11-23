Популярные темы
Чешские курорты страдают из-за отсутствия российских туристов

Отсутствие российских туристов на отдыхе в европейских странах сильно бьет по местной экономике.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В 2025 году Еврокомиссия запретила многократные шенгенские визы для россиян, что усилило уже сложившуюся ситуацию — после начала СВО россияне практически перестали ездить в Европу. Это сильно ударило по туристической отрасли многих стран, особенно Чехии.

Чешские курортные города (Карловы Вары, Марианске-Лазне, Франтишковы-Лазне), которые долгое время ориентировались на богатых российских туристов, понесли серьезные финансовые убытки. Наши путешественники тратили, в среднем, почти в пять раз больше — 13,6 тыс. рублей в день. В это время местные жители расходовали около 2,7 тыс.

К тому же россияне предпочитали длительные лечебные программы, тогда как сейчас санатории вынуждены принимать короткие оздоровительные уикенды, что сокращает доходы.

Чехия пытается исправить ситуацию, переключаясь на туристов из Азии, Ближнего Востока и постсоветских стран (Азербайджан, Казахстан), чтобы заменить утраченный поток российских туристов. Однако потери и экономический спад продолжаются. Вместе с этим растет уровень безработицы и сокращение рабочих мест.

При этом Чехия продолжает отправлять своих туристов в Россию — существует сразу несколько направлений из Праги, которые позволяют увидеть Москву и Санкт-Петербург «без стереотипов».

Эксперты же считают, что массового возвращения российских туристов в Чехию в ближайшее время не будет. Глава курортной ассоциации Эдуард Блаха уверен, что россияне не вернутся очень долго.

В связи с этим чешскому туризму придется восстанавливаться, ориентируясь на новых иностранных гостей. Власти рассчитывают, что со временем новые туристы будут оставаться дольше и тратить больше денег, но полностью компенсировать потери от россиян будет очень сложно.