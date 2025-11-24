Чешская компания продала Украине китайские дроны в 20 раз дороже

Ранее американские СМИ со ссылкой на украинского вице-премьера Михаила Фёдорова сообщали, что российские военные начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю дроны с дальностью до 50 километров — значительно превосходящие по радиусу действия большинство аналогов, уже используемых на фронте. Это подчёркивает растущую техническую сложность конфликта и усиливает давление на логистику и цепочки поставок вооружений для ВСУ.