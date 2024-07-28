Черви в Чернобыле не восприимчивы к радиации

Микроскопические черви, которые живут в среде Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) совсем не получают радиационного повреждения. Нематоды, собранные в этом районе, не показали никаких признаков повреждения своих геномов, что довольно удивительно для организмов, живущих в таком опасном месте. По словам исследователей, это значит, что черви способны ловко адаптироваться к условиям, которые могут быть опасны для других видов.
Люди знают, что на территории Чернобыля повышена радиация, но не животные. Теперь зона отчуждения превратилась в необычный и опасный заповедник для зверушек. Тесты биомаркеров животных, которые живут в регионе, показали явные генетические различия с теми видами, которые существуют в обычной среде. Но ученым все еще мало что известно о последствиях катастрофы.
Один из способов получить представление об этом вопросе — посмотреть на нематод — микроскопических круглых червей.
Они обладают простыми геномами и живут очень мало. Это означает, что несколько поколений вида можно изучить за короткий промежуток времени.
Что сделали ученые? Они собрали сотни представителей нематод из ЧЗО. Исследователи культивировали почти 300 собранных червей в лаборатории и отобрали 15 образцов для секвенирования генома. Затем они были сопоставлены с геномами пяти образцов из других стран мира — Филиппин, Германии, Соединенных Штатов, Маврикия и Австралии.
Команда исследователей тщательно проанализировала геном червей из радиационной зоны и не нашла доказательства крупномасштабных хромосомных мутаций, ожидаемых от мутагенной среды. Они также не обнаружили никакой корреляции между скоростью мутации червей и силой излучения в месте, откуда был взят образец каждого червя.
Но какую пользу данное исследование может принести людям? Ученые надеятся с что полученная информация поможет понять, почему некоторые люди более восприимчивы к раку, чем другие.