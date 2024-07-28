Черви в Чернобыле не восприимчивы к радиации

Микроскопические черви, которые живут в среде Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) совсем не получают радиационного повреждения. Нематоды, собранные в этом районе, не показали никаких признаков повреждения своих геномов, что довольно удивительно для организмов, живущих в таком опасном месте. По словам исследователей, это значит, что черви способны ловко адаптироваться к условиям, которые могут быть опасны для других видов.