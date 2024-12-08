Черви-паразиты помогли ученым создать медицинские устройства

Новое устройство в виде трубки с мини-шипами обещает революцию в области медицины, диагностики и лечения труднодоступных участков организма. По словам ученых, прототип устройства создается с использованием технологий ламинирования, что позволяет изготавливать его в плоском виде, а затем развертывать в трехмерную форму. В развернутом состоянии диаметр устройства составляет менее пяти миллиметров, а его вес — всего 44 микрограмма.