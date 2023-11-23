Черви из Японского моря отбрасывают «хвост» ради эффективного размножения
Японские биологи объяснили, почему этот вид размножается именно так.
Японские биологи объяснили, почему этот вид размножается именно так.
Обитающего в Японском море крошечного червя Megasyllis nipponica, пожалуй, можно считать чемпионом по необычности способа репродукции — он выращивает в своей хвостовой части маленькую копию себя, которая затем отделяется от тела и отправляется в автономное плавание в поисках такого же самостоятельно путешествующего хвоста другого пола, чтобы с ним спариться. А Megasyllis nipponica тем временем отращивает новый хвост, который затем тоже отправляется на поиски партнера.
Ученые из Токийского университета (Япония), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, впервые смогли подробно разобраться, что именно происходит в организме Megasyllis nipponica.
Формирование столона (термин переводится как побег, по аналогии с побегами растений, служащими для размножения, например, «усами» клубники) начинается с созревания в хвостовом сегменте тела червя гонад — половых желез, вырабатывающих гаметы, то есть яйцеклетки или сперматозоиды.
Когда гонады созрели, на самом конце хвоста Megasyllis nipponica формируется голова с нервным узлом, заменяющим мозг, парой глаз и усиками-антеннами, а вдоль тельца столона появляются щетинки, с помощью которых он может плавать.
Эволюционные биологи предполагают, что такой странный способ размножения выработался у Megasyllis nipponica в ходе естественного отбора потому, что он позволяет самому червю избежать всех рисков, связанных с поиском полового партнера, переложив их на столоны. Кроме того, чем дальше удается столонам уплыть от червя-хозяина, тем шире распространяются его гены.