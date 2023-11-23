Черви из Японского моря отбрасывают «хвост» ради эффективного размножения

Обитающего в Японском море крошечного червя Megasyllis nipponica, пожалуй, можно считать чемпионом по необычности способа репродукции — он выращивает в своей хвостовой части маленькую копию себя, которая затем отделяется от тела и отправляется в автономное плавание в поисках такого же самостоятельно путешествующего хвоста другого пола, чтобы с ним спариться. А Megasyllis nipponica тем временем отращивает новый хвост, который затем тоже отправляется на поиски партнера.

Ученые из Токийского университета (Япония), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, впервые смогли подробно разобраться, что именно происходит в организме Megasyllis nipponica.

Формирование столона (термин переводится как побег, по аналогии с побегами растений, служащими для размножения, например, «усами» клубники) начинается с созревания в хвостовом сегменте тела червя гонад — половых желез, вырабатывающих гаметы, то есть яйцеклетки или сперматозоиды.

Когда гонады созрели, на самом конце хвоста Megasyllis nipponica формируется голова с нервным узлом, заменяющим мозг, парой глаз и усиками-антеннами, а вдоль тельца столона появляются щетинки, с помощью которых он может плавать.

Когда столон полностью готов, он отделяется от тела червя с помощью сложного процесса столонизации и отправляется на поиски столона противоположного пола, чтобы отдать ему свои гаметы.