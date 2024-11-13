Червеобразный паразит уничтожает змей во Флориде

В 2023 году Дженна Палмизано из Калифорнийского университета в США обнаружила змею, которая лежала на спине и медленно умирала. Ученые выяснили, что причиной смерти стал длинный беловатый паразит Raillietiella orientalis, который селится в легких жертвы и питается ими до самой ее смерти. Как оказалось, это был не единственный случай.
Как пишет National Geographic, болезнь появилась из-за инвазивного бирманского питона, который прибыл на юг Флориды из Азии в середине 1990-х годов. С тех пор паразит заразил по меньшей мере 19 из 46 местных видов Флориды — от полосатых водяных змей до чёрных полозов. И теперь болезнь быстро распространяется по центральной и северной частям штата и, вероятно, перекинется на другие.
Паразит может пережить любые экстремальные условия, так как от них его убережет организм хозяина.
Цепочка заражения
Заражение легочным гельминтозом начинается у змей, когда тараканы поедают фекалии уже зараженного пресмыкающегося. Внутри насекомого из яиц вылупляются личинки.
Затем таракана поедают ящерицы, лягушки и прочие мелкие млекопитающие, которыми питаются змеи. Так паразит попадает к своему конечному хозяину и устремляется к легким.
Взрослые паразиты, которые питаются кровью, могут вырастать внутри некоторых змей почти до десяти сантиметров в длину, вызывая воспаление и повреждения легких, пневмонию или сепсис. Зараженные змеи тратят много энергии на борьбу с паразитами, из-за чего могут вообще перестать есть и погибнуть от голода.
Торговля рептилиями и амфибиями в качестве домашних животных выгодна паразитам. Продавцы, которые отлавливают диких змей, не могут гарантировать того, что они полностью здоровы. Другие существа, популярные в качестве домашних питомцев, такие как тегу или токайские гекконы, также могут быть носителями этих паразитов, хотя неизвестно, как это влияет на их здоровье.
Пока что неизвестно, может ли паразит R. orientalis распространяться на других домашних животных.
Недооцененная проблема
Изучать и контролировать заболевание трудно, так как змеи живут в местах, скрытых от людей.
У американских змей нет врожденной защиты от чужеродных паразитов, что делает их более уязвимыми. Поскольку бирманские питоны эволюционировали вместе с легочными червями, они могут легче переносить инфекции.
Возможно, некоторых зараженных змей можно было спасти, если бы их отловили и вылечили специалисты, но это нереалистичное решение. Дело в том, что помимо пресмыкающихся придется лечить также всех тараканов, ящериц и мелких млекопитающих.
Однако есть надежда на то, что некоторые виды змей во Флориде могут смягчить последствия заражения. Так, например, в то время как численность некоторых видов пресмыкающихся сокращается, флоридская щитомордница — сильно зараженный вид — не находится под угрозой исчезновения.
Ранее ученые обнаружили новый вид ос-паразитов, напоминающих «Чужого».