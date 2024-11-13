Червеобразный паразит уничтожает змей во Флориде

Торговля рептилиями и амфибиями в качестве домашних животных выгодна паразитам. Продавцы, которые отлавливают диких змей, не могут гарантировать того, что они полностью здоровы. Другие существа, популярные в качестве домашних питомцев, такие как тегу или токайские гекконы, также могут быть носителями этих паразитов, хотя неизвестно, как это влияет на их здоровье.