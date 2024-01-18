«Черный вход к дьяволу» и отмывание грехов: разбираемся в крещенских традициях

Пророк Иоанн Креститель, покаяние и явление Троицы Христу

Откуда появился праздник Крещения Господня?

— Праздник Крещения Господня появился в связи с событием, описанном в Евангелии. Пророк Иоанн Креститель, проповедую в пустыне, призывал людей к покаянию. Он крестил их в реке Иордан в знак очищения от их грехов и заблуждений, и обращения к праведной жизни. Пришёл креститься на Иордан и Господь Иисус Христос. Но, будучи воплощенным Сыном Божиим, Он не нуждался в покаянии. Христос погрузился в Иордан в знак того, что Он берет на Себя все «погруженные» в него грехи и грехи всего мира и идёт умирать на кресте, чтобы избавить нас от них.

Источник: Фото Ивана Новикова-Двинского

Священник Иаков Белый-Кругляков, клирик московского храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе.

Какие традиции и обряды возникли с появлением праздника?

— Церковь стала праздновать этот день с самых ранних времен. Согласно Евангелию, когда Христос вошёл в Иордан, было видение Духа Святого, сходящего на Него с неба, как голубь: «И прозвучал с неба голос Бога-Отца, называющего Иисуса Своим Сыном». Таким образом, в этом событие произошло откровение Бога в Трех Лицах, явление Троицы и свидетельство о том, что Иисус Христос — Бог. Поэтому этот праздник христиане назвали Богоявлением.

Как отмечали праздник Крещения в народе, а как по церковным канонам?

— Вряд ли я смогу описать во всех подробностях, как этот праздник отмечали в народе в разные эпохи. С точки зрения Церкви, отмечать этот праздник следует, посетив его особенные богослужения в храме, подготовившись и причастившись на литургии, приняв немного святой воды, неся весть о Христе Спасителе к своим близким через любовь, доброту, помощь и мир.

Источник: Фото предоставлено организацией «Окрутники»

Какая самая главная особенность у этого праздника по церковной традиции?

— Главная особенность церковного богослужения в этот день — агиасма — великое освящение воды. Этот особенный чин совершается в храмах после литургии в крещенский Сочельник и в сам день Крещения Господня. К этой святой воде у христиан с самой древности было особенно трепетное отношение. Её аккуратно хранят у икон и в течение года, с молитвой пьют натощак. В великой агиасме, конечно, есть глубокий богословский смысл. Господь даёт духовную, небесную, вечную жизнь всем, кто её жаждет, кто обратится к Нему. Вода — некая первоматерия, то, что даёт биологическую жизнь всему на планете. В великом освящении вода становится реальным знаком этой вечной жизни, силы Духа Святого, входящей в нашу временную материальную жизнь, в нашу повседневность, наполняя её смыслом.

Колядки, гадание на суженого и «черный вход» для христиан

Рождественский цикл длится с 7 по 19 января. Можно ли колядовать перед Крещением? Считается ли это грехом?

— Часто гадание и колядки употребляют как синонимы. Но если под словом «колядовать» подразумевать обычаи, не связанные с прославлением Христа, а скорее транслирующие языческие верования, то, разумеется, это грех. Тем более в эти святые дни! Ряжения в демонические образы, суеверные ритуалы, языческие символы и смыслы никак не совместимы с христианской верой.

Источник: Фото взято с сайта «Русское Рождество в Шуе»

Незамужние девушки гадали в Крещенский сочельник. Является ли это грехом, и если да, то почему?

— Гадание является грехом, потому что является языческим ритуалом. Грех в том, что человек пытается что-то узнать о своей судьбе или другого человека, прибегая к неизвестным для себя силам. Для христианина ясно, что это — «чёрный вход», который может завести человека во власть диавола. Грех в страхе и недоверии Богу, которые всегда движут человеком, прибегающим к подобным действам. Грех в том, что это абсолютно противоречащее христианской вере действо совершается как бы специально в такой важный христианский праздник.

Источник: Фото взято на сайте «Культура.РФ»

Раньше в Крещенский сочельник было принято рисовать кресты на окнах, дверях и печах. Считается ли это церковным обрядом?

— Конечно, это не церковный обряд, а местный народный обычай. Как его оценивать, зависит от одного: какой человек это делает и что он в это вкладывает? Если это человек, не участвующий в церковных таинствах, не знающий Евангелия и не старающийся жить по его заповедям, но верящий в разные приметы и пытающийся таким образом оградить себя от каких-то проблем и напастей — это просто бессмысленно. Для человека воцерковленного ясно: если он позвал священника освятить его жилище, то прочие действа и обряды избыточны. Если же нет, то они недостаточны в любом объёме.

Ледяные купели, языческие обычаи и печенье в виде креста

Почему люди окунаются в ледяную купель на Крещение? С чем связана эта традиция?

— Это связано с тем, что церковный обычай предполагает освящение вод в открытых водоемах в этот день. Для этого действа в наших условиях зачастую необходимо делать проруби. Кто-то решил, что окунаться в прорубь — отличная идея. Причём известно, что зачастую в это вкладывались суеверные смыслы. Мол, окунешься и все грехи смоешь. Конечно, это не так. Но обычай сильно устоялся в народе. И задача Церкви — отвести ложные мотивы, призвать к здравому смыслу, трезвому и благоговейному отношению.

Источник: Фото взято с сайта «В курсе»

Откуда такая крепкая связь с народными традициями?

— Это восходит к языческому прошлому нашего народа. Примерно в это время праздновались до крещения Руси языческие праздники. Затем, как кто-то сказал, «Русь была крещена, но не просвещена». Может быть, это слишком категорично сказано. Но, как мы видим, языческие обычаи и верования изживаются очень тяжело. С чем это связано? Это понятно: гораздо проще положиться на какие-то приметы и манипуляции, отдаться в руки магических знамений, чем покаяться и менять свою жизнь, приходить к нравственному совершенству, доверившись Христу.



Существует традиция на крещение — печь крестцы. Откуда она взялась?

Я пока что с этим не сталкивался. Хотя видел самые разные особые печенья для разных праздников. Это тоже народный обычай, но, по-моему, милый и вполне безобидный.

Источник: Фото взято с сайта Condi-Shop

Как люди в современном мире относятся к этому празднику?

— К сожалению, подавляющее большинство людей воспринимает праздник слишком поверхностно. Зачастую на этой поверхности оказывается сор из суеверий и языческих обычаев. Но христиане, вовлеченные в церковную жизнь, относятся к этому празднику с глубоким трепетом и получают большое духовное утешение.