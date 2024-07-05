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Черный лекарь. Врачи назвали ягоду, защищающую от рака и атеросклероза

Продукты питания нередко оцениваются с точки зрения пользы для здоровья. И многие из них доказанно отличаются позитивным эффектом для профилактики тех или иных патологий.

Источник: Rox Middleton

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги-врачи назвали ягоду, которая оказывает положительный эффект для здоровья сразу с точки зрения 4 болезней. И это черника.

«Черный цвет ягоды за счет содержания в ней антоцианов. В ней 13 суточных норм антоцианов. А это те вещества, которые защищают от рака, в том числе. Конечно, они оказывают пользу глазу. В нем есть сетчатка, выстилающая глазное дно изнутри, она сильно кровоснабжается. Это нервная ткань, которая серьезно зависит от качества сосудов. Антоцианы снижают уровень сахара в крови и уменьшают риск развития сахарного диабета 2-го типа. Если же развивается диабет, то он в первую очередь портит самые мелкие сосуды глазного дна — капилляры. Они лопаются, возникает кровоизлияние и возникает типичная картина диабетической ангиоретинопатии, которая заканчивается необратимой слепотой», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Причем снижение частоты риска развития диабета на фоне употребления черники было доказано в рамках крупного исследования. Но речь про ягоды в чистом виде или смузи.

Кроме того, антоцианы помогают бороться с повышенным холестерином.

«С возрастом мы засоряем нормальные сосуды, развивается атеросклероз и в конце концов инфаркт миокарда. Употребление пищи, богатой антоцианами, этот процесс замедляет, потому что снижается уровень холестерина. Антоцианы — очень полезная вещь для сосудов, потому что они еще параллельно увеличивают выделение природного сосудорасширителя, из-за чего снижается давление», — пояснил кардиолог Герман Гандельман. Также ягода оказывает позитивное воздействие и на мужскую потенцию.

При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!