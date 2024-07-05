Черный лекарь. Врачи назвали ягоду, защищающую от рака и атеросклероза

«Черный цвет ягоды за счет содержания в ней антоцианов. В ней 13 суточных норм антоцианов. А это те вещества, которые защищают от рака, в том числе. Конечно, они оказывают пользу глазу. В нем есть сетчатка, выстилающая глазное дно изнутри, она сильно кровоснабжается. Это нервная ткань, которая серьезно зависит от качества сосудов. Антоцианы снижают уровень сахара в крови и уменьшают риск развития сахарного диабета 2-го типа. Если же развивается диабет, то он в первую очередь портит самые мелкие сосуды глазного дна — капилляры. Они лопаются, возникает кровоизлияние и возникает типичная картина диабетической ангиоретинопатии, которая заканчивается необратимой слепотой», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.