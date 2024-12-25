Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

По его словам, сейчас по этому вопросу ведётся работа с Федеральной налоговой службой, в будущем данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.
«Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — подчеркнул Чернышенко.
Ранее лауреат всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлия Капалкина заявила о важности вернуть в школы оценки за поведение, чтобы обезопасить от нарушителей их сверстников и учителей.