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Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

Российские учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Источник: Reuters

По его словам, сейчас по этому вопросу ведётся работа с Федеральной налоговой службой, в будущем данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.

«Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее лауреат всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлия Капалкина заявила о важности вернуть в школы оценки за поведение, чтобы обезопасить от нарушителей их сверстников и учителей.