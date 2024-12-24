Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка

«Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал зампред правительства, добавив, что в год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.