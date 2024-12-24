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Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал зампред правительства, добавив, что в год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.

Минпросвещения уточнило, что экзаменация детей будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.