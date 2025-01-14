Черновики песни Боба Дилана продадут на аукционе за полмиллиона долларов

В марте 1964 года 22-летний Боб Дилан писал свою знаменитую песню Mr Tambourine Man, сидя в гостях у своего друга, музыкального журналиста Эла Ароновица в его доме в Нью-Джерси. Дилан переписывал текст всю ночь, а утром Эл нашел его, окруженного черновиками, у себя на диване.
В мусорной корзине Эл увидел скомканные листы с текстом, который показался певцу совсем никудышным. «Это мне еще пригодится», — подумал Эл, и решил сохранить черновики. 60 лет спустя мысли Эла подтверждаются: эти мятые и запачканные листы могут принести их владельцу от 400 до 600 тысяч фунтов.
Историю мятых листов рассказала газета The Guardian. В 2005 году Эла не стало, и черновики вместе со всем имуществом перешли по наследству его детям. «Мы знали историю создания этой песни и помнили, что отец ничего никогда не выбрасывал, но долго не могли найти эти черновики», — рассказывает сын Эла Майлз.
От отца Майлзу осталось 250 коробок с вещами, бумагами, фотографиями и аудиокассетами. Мужчина смог обнаружить черновики только в прошлом году, из чего можно сделать вывод, что он разбирал отцовские вещи в течение 19 лет. «Мы знали, что он ими дорожил, но не представляли, где их искать», — объяснил он.
В архиве Эла нашлось три наброска к песне — в них видно, как заменялись слова, появлялись и исчезали строчки, возникали целые новые куплеты. «Это выглядит как запечатленный поток сознания — любой поклонник творчества Дилана может буквально проследить за его мыслью», — объясняет ценность находки Майлз.
Эл Ароновиц всю жизнь находился среди музыкантов и писателей и прославился за счет своих заметок о творческих людях: он много писал о битниках — например, Аллене Гинзберге и Джеке Керуаке. Майлз вспоминает, что именно его отец познакомил Гинзберга с Диланом, а самого Дилана — с группой The Beatles. «Он уговорил их встретиться и угостил всех марихуаной», — вспоминает истории отца сын.
В марте 1964 года Дилан как раз расстался со своей девушкой Сьюзи Ротоло, и дом Ароновицев на время стал для него пристанищем. «Он зализал душевные раны и сразу ринулся назад к работе», — рассказывает Лора Вулли, управляющий директор аукционного дома Julien’s Auctions, который выставил черновики на торги.
Вулли указывает также, что даже сама манера письма Дилана довольно необычна: он записывал слова так, как они слышатся, порой начисто игнорируя правила языка (например, thru вместо through), и очень много сокращал.
Черновики оценены в сумму между 400 и 600 тысячами долларов (41−62 миллиона рублей), и продаются вместе с другими 50 предметов из личного архива Ароновица. Среди других вещей — портрет маслом, написанный Диланом в 1968 году (оценен в 200−300 тысяч долларов), чек, который музыкант получил в 1963 году за первый публичный концерт, и много старых фотографий.
В 2016 году Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе — «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».
Ранее рассказывали, что в Калифорнии нашли кассеты с ранее неизданными записями Майкла Джексона — их тоже планируют продать на аукционе.