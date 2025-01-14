Черновики песни Боба Дилана продадут на аукционе за полмиллиона долларов

От отца Майлзу осталось 250 коробок с вещами, бумагами, фотографиями и аудиокассетами. Мужчина смог обнаружить черновики только в прошлом году, из чего можно сделать вывод, что он разбирал отцовские вещи в течение 19 лет. «Мы знали, что он ими дорожил, но не представляли, где их искать», — объяснил он.