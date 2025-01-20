Черновики Боба Дилана продали на аукционе более чем за полмиллиона долларов

Сообщается, что ныне покойный Ароновиц дружил с Диланом. Журналист познакомился с музыкантом в 1963 году, когда брал у него интервью. В марте следующего года 22-летний на тот момент музыкант остался ночевать в доме друга в Нью-Джерси. Именно той ночью Дилан сочинял Mr. Tambourine Man, но первые черновики он выбросил, и Арановиц нашел их на следующее утро. После смерти журналиста записи достались по наследству его детям. Сын мужчины Майлз Ароновиц рассказал, что его отец никогда ничего не выбрасывал.