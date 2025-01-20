Черновики Боба Дилана продали на аукционе более чем за полмиллиона долларов

Как сообщает The Guardian, черновики продали на аукционе в США за 508 тысяч долларов. При этом ориентировочная стоимость составляла от 400 до 600 тысяч долларов.
Торги Julien’s Auctions проходили в Нашвилле, в штате Теннесси.
Сообщается, что ныне покойный Ароновиц дружил с Диланом. Журналист познакомился с музыкантом в 1963 году, когда брал у него интервью. В марте следующего года 22-летний на тот момент музыкант остался ночевать в доме друга в Нью-Джерси. Именно той ночью Дилан сочинял Mr. Tambourine Man, но первые черновики он выбросил, и Арановиц нашел их на следующее утро. После смерти журналиста записи достались по наследству его детям. Сын мужчины Майлз Ароновиц рассказал, что его отец никогда ничего не выбрасывал.
«Мы знали историю Mr. Tambourine Man. Для него это много значило, но с возрастом он забыл, где именно хранится черновик», — рассказал Майлз Ароновиц.
Черновики Mr. Tambourine Man искали три года. Майлз изучил 250 коробок с буками, снимками и кассетами, оставшиеся в наследство от отца. В итоге в архиве Ароновица нашлось три листа с текстом песни, по которым можно проследить, какие слова Дилан заменял в процессе работы над ним.
Ранее мы сообщали, что эти черновики продаются вместе с другими 50 предметами из личного архива Ароновица. Среди них — портрет маслом, написанный Диланом в 1968 году (оценен в 200−300 тысяч долларов), чек, который музыкант получил в 1963 году за первый публичный концерт, а также много старых фотографий.