Чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации, выяснили ученые

Анализ показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на возрасте и скорости старения земноводных. Уровни гормона кортикостерона также оказались одинаковыми у лягушек, живших в местах с высоким уровнем радиации и их сородичей из районов без радиационного заражения. Кортикостерон связан с реакций на стресс в зависимости от полученной дозы излучения.