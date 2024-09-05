Черниговская призвала человечество не соревноваться с технологиями

«Это не более, чем инструменты. Если мы собираемся соревноваться, то тогда нам нужно соревноваться со спортивными машинами, суперкомпьютерами, которые быстрее, чем мы. Это непродуктивная позиция. Мы ни с кем не соревнуемся. Мы должны соревноваться сами с собой и, более того, с теми, кто был до нас. Потому что главные создатели нашей цивилизации уже были», — сказала Черниговская, выступая на пленарной сессии «Долголетие будущего», которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».