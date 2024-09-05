Черниговская призвала человечество не соревноваться с технологиями

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/ — Попытки человечества соревноваться с технологиями будут непродуктивными. В своем совершенствовании людям нужно сравнивать себя только с собой и предшественниками, считает директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская.
«Это не более, чем инструменты. Если мы собираемся соревноваться, то тогда нам нужно соревноваться со спортивными машинами, суперкомпьютерами, которые быстрее, чем мы. Это непродуктивная позиция. Мы ни с кем не соревнуемся. Мы должны соревноваться сами с собой и, более того, с теми, кто был до нас. Потому что главные создатели нашей цивилизации уже были», — сказала Черниговская, выступая на пленарной сессии «Долголетие будущего», которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».