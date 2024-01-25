Черная лошадь стала интернет-загадкой
Пользователи Сети пытаются понять, куда она идет.
Пользователи Сети пытаются понять, куда она идет.
Жеребец Кэш Тивиос Голд, также известный как Рудник, всего за несколько дней стал интернет-звездой. У черного мерина сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, и все благодаря одному ролику, в котором он гуляет по снегу.
Из-за ракурса и окраса лошади сложно понять, куда она идет — на камеру или от нее. Эта загадка стала новым вирусным мемом, подобным синему платью или силуэту балерины, который крутится на одном месте.
Breaking latest news пишет, что мнения людей в Интернете разделились. Некоторые утверждают, что она идет поочередно в обе стороны.
Ранее странная оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях. Черно-белый вихрь содержит число, но пользователи не могут договориться, сколько в нем цифр.
Олеся Маевская