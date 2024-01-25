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15:27 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Черная лошадь стала интернет-загадкой

Пользователи Сети пытаются понять, куда она идет.

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Жеребец Кэш Тивиос Голд, также известный как Рудник, всего за несколько дней стал интернет-звездой. У черного мерина сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, и все благодаря одному ролику, в котором он гуляет по снегу.

Из-за ракурса и окраса лошади сложно понять, куда она идет — на камеру или от нее. Эта загадка стала новым вирусным мемом, подобным синему платью или силуэту балерины, который крутится на одном месте.

Breaking latest news пишет, что мнения людей в Интернете разделились. Некоторые утверждают, что она идет поочередно в обе стороны.

Ранее странная оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях. Черно-белый вихрь содержит число, но пользователи не могут договориться, сколько в нем цифр.

Олеся Маевская

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