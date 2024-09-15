Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черная кошка отказалась перебегать дорогу Путину

Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Черная кошка не решилась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — написал он.

На кадрах видно, что кошка попыталась перебежать дорогу, но когда увидела приближающийся лимузин Путина, вернулась обратно.

Курьезный случай произошел 12 сентября во время посещения Путиным военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге.