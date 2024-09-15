Черная кошка отказалась перебегать дорогу Путину

На кадрах видно, что кошка попыталась перебежать дорогу, но когда увидела приближающийся лимузин Путина, вернулась обратно.



Курьезный случай произошел 12 сентября во время посещения Путиным военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге.