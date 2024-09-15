Черная кошка отказалась перебегать дорогу Путину

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Черная кошка не решилась перебежать дорогу перед кортежем президента России Владимира Путина. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — написал он.
На кадрах видно, что кошка попыталась перебежать дорогу, но когда увидела приближающийся лимузин Путина, вернулась обратно.
Курьезный случай произошел 12 сентября во время посещения Путиным военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге.