Черная икра, алабаи и «Врата ада». Чем туриста встречает Туркменистан

До 2000-х годов 90% всей добываемой в мире черной икры приходилось на бассейн Каспийского моря. Лидером в этом отношении был Иран. Однако из-за активного промысла количество осетровых в Каспии резко сократилось. Только с 1990 по 2005 год количество осетровых в море сократилось в 38,5 раз. Поэтому в 2016 году страны Каспия приняли решение ввести мораторий на промысел осетровых. Предприимчивые туристы, впрочем, по-прежнему привозят с собой домой черную икру из Туркменистана, которая из-за курса на черном рынке стоит дешевле, чем на родине.