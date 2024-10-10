Черная икра, алабаи и «Врата ада». Чем туриста встречает Туркменистан

11 октября Владимир Путин посетит с официальным визитом Туркмению. Почему национальным достоянием страны считаются местные лошади и собаки, что за «Врата ада» можно найти в туркменских пустынях, и что за «черное золото» водится в местных краях, рассказывает aif.ru.
Чтобы приехать в Туркмению из России, нужна виза
В мире почти нет стран, гражданам которых был бы разрешен безвизовый въезд в Туркменистан. Исключения сделаны только для жителей некоторых районов Узбекистана и Казахстана, которые могут находиться без визы в стране от 3 до 7 дней.
Стоимость визы зависит от типа и длительности поездки. Однократная виза сроком до 10 дней обойдется в 35 долларов, многократная сроком до 3 месяцев — 155 долларов. Делается виза до 4 недель.
Когда говорят о Туркмении, часто вспоминают о бескрайних песках и знойном солнце
Это не случайно, поскольку примерно 80% территории страны занимает пустыня. Большая ее часть носит название Каракумы, что переводится как Черные пески. Она хорошо известна жителям России по знаменитому советскому фильму «Белое солнце пустыни».
Интересно, что пустыня обязана своим появлением крупнейшей реке Центральной Азии — Амударье. Тысячелетия эта река, петлявшая по просторам Туранской низменности, несла сюда тонны песка, которые под воздействием ветров образовывали барханы, дюны и песчаные гряды Каракумов.
Туркмения — очень древняя страна
На юге, на отрогах Памира, до сих пор делают сенсационные находки окаменелых яиц и останков динозавров.
Земли Туркмении видели армии многих великих завоевателей древности. Сперва их покорил персидский царь Дарий, затем сюда дошли фаланги Александра Македонского. В южной Туркмении образовалось мощное Парфянское царство, которое длительное время было главным соперником Римской империи на Востоке. Развалины древней столицы Парфии города Нисы находятся в 18 километрах от современной столицы — Ашхабада. В стране большое количество исторических памятников, в том числе остатки древних Караван-сараев с Великого шелкового пути.
В состав Российской империи земли Туркмении вошли в 1886 году, став Закаспийской областью. В советские годы здесь была образована Туркменская ССР, которая вышла из состава Союза в октябре 1991 года.
Национальным достоянием страны считаются ахалтекинские кони
Эта порода лошадей считается одной из самых красивых в мире. Благодаря специфической окраске кажется, что их шерсть будто отражает солнечный свет, как драгоценный металл. История разведения этой породы лошадей восходит еще к Парфянскому царству.
Ахалтекинские кони — гордость страны, которые даже изображены на государственном гербе.
Еще одно национальное достояние Туркмении — алабай
В 2017 году лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину на день рождения щенка туркменского алабая. Это действительно дорогой подарок, потому что вывоз за границу без официального разрешения этих чистокровных животных невозможен. Порода считается одной из самых древних на Земле. Первые изображения алабая на территории Туркмении датируются II в. до н. э.
Алабай — пастушья, сторожевая собака. Она играла важную роль в жизни предков туркмен. Настолько, что в собрании священных текстов зороастрийцев «Авеста» предусмотрены суровые наказания за увечья или даже просто за плохое кормление собак.
В 1939 году Центральная школа служебного собаководства выяснила, что алабаи обладают великолепным чутьем и способностью к дрессировке. На всесоюзных соревнованиях служебных собак, проведенных в том же году, алабаи заняли первые места во всех дисциплинах — в розыскной, сторожевой и караульной службах. Это еще больше укрепило легендарный статус породы. После этого их активно начали использовать советские пограничники.
Туркмены гордятся коврами
Узоры на коврах хранят традиции местного декоративно-прикладного искусства. В каждом регионе страны есть свой традиционный узор. Местным коврам даже посвящен музей в столице. Причем там есть не только древние гобелены возрастом в несколько сотен лет, но и гигантский ковер площадью 301 кв. м и весом в 1,2 тонны, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В столице Туркмении есть прижизненные памятники бывшему президенту
Ашхабад также вошел в Книгу рекордов Гиннесса как столица с самой высокой в мире концентрацией мраморных зданий. Также в городе большое количество золотых памятников, в том числе огромный прижизненный монумент второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Кстати, сейчас пост президента занимает его сын Сердар. А сам Бердымухамедов-старший — председатель верхней палаты местного парламента. Президентом он был с 2006 по 2022 год, сменив на этом посту первого секретаря Туркменской ССР Сапармурата Ниязова. Он управлял страной как президент с момента объявления независимости и до самой смерти в 2006 году.
Отличительная особенность столицы — обилие белого цвета
Не только здания, но и все автомобили здесь окрашены в белый. Дело в том, что этот цвет очень нравится Бердымухамедову-старшему.
Несколько лет назад гаишники негласно обязали всех водителей перекрасить машины. При этом официального распоряжения на этот счет нигде не найти.
С курсом местной валюты к доллару все непросто
Официальный курс — 1 доллар равняется 3,5 манатам. Он неизменен уже много лет. Проблема в том, что реальный рыночный курс — около 20 манатов за доллар. При этом поменять по реальному курсу деньги можно только на черном рынке.
Если придерживаться официального курса, то в местных магазинах и ресторанах можно оставить целое состояние. Так, скромный ужин будет стоить десятки тысяч рублей.
Черным золотом Туркменистана можно было считать черную икру
До 2000-х годов 90% всей добываемой в мире черной икры приходилось на бассейн Каспийского моря. Лидером в этом отношении был Иран. Однако из-за активного промысла количество осетровых в Каспии резко сократилось. Только с 1990 по 2005 год количество осетровых в море сократилось в 38,5 раз. Поэтому в 2016 году страны Каспия приняли решение ввести мораторий на промысел осетровых. Предприимчивые туристы, впрочем, по-прежнему привозят с собой домой черную икру из Туркменистана, которая из-за курса на черном рынке стоит дешевле, чем на родине.
Но теперь черное золото Туркмении — это нефть и газ. Страна является четвертым в мире экспортером топливных ресурсов. От этого зависит 70% туркменского ВВП.
Благодаря месторождениям газа в Туркмении есть свои «Врата ада»
В начале семидесятых возле селения Дарваза собирались добывать природный газ. Во время работ по установке буровой вышки она и все оборудование провалились в подземную полость. Тогда рабочие решили поджечь газ в подземной каверне, чтобы скопление газа не приносило вреда. «Огонь стихнет через несколько дней», — успокаивали они жителей Дарвазы.
Прошло почти полвека, а огонь так и горит сутками напролёт. Теперь это одна из туристических достопримечательностей Туркменистана — сотни огненных языков, пылающих в двадцатиметровом кратере. Усиливает впечатление от него окружающая пустыня — на много миль вокруг ни одной души.
Что еще туристу надо знать о Туркмении?
Не все районы Туркмении можно посещать свободно. Для путешествия в некоторые приграничные районы с Ираном или Афганистаном потребуется специальное разрешение властей. В отдельных городах страны действует вечерний комендантский час. В это время на улице не следует появляться.
Тяжело в Туркмении будет заядлым курильщикам. В стране действуют огромные штрафы за курение в публичном месте. Запрещено продавать сигареты не только детям, но и женщинам. А с собой в Туркменистан туристы могу провезти в страну лишь две пачки сигарет. Попытка ввоза любых табачных изделий, включая вейпы и электронные сигареты, может привести к огромным штрафам.
Морфин, кодеин, трамадол, темазепам или любые другие подобные компоненты, содержащиеся в лекарствах, запрещены в Туркменистане. Их приравнивают к наркотикам. Поэтому при путешествии в страну лучше не брать с собой такие легкодоступные лекарства в России, как «Нурофен», потому что он включает в себя некоторые из запрещенных компонентов. Даже если вы привезете с собой рецепт врача, это не будет иметь для местной таможни никакого значения.