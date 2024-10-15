Черная дыра уничтожила звезду с помощью обломков. Как такое возможно

Черная дыра разрушила звезду и «использовала» ее обломки, чтобы ударить по другой звезде. Этот процесс называется приливным разрушением, и его наблюдали астрономы. Это помогло исследователям разобраться в редком явлении — источниках рентгеновского излучения, которые периодически появляются в космосе, сообщает портал Universe Today со ссылкой на препринт работы.
Вспышки рентгеновского излучения, известные как квазипериодические выбросы (QPE), происходят каждые несколько часов или недель. Это временное явление, поэтому их очень сложно изучать. Ученые предполагают, что их может вызывать звезда или маленькая черная дыра, которая вращается вокруг более крупной черной дыры. Когда этот объект проходит через диск горячего вещества вокруг черной дыры, излучается рентгеновский свет.
Этот процесс объясняет, почему вспышки случаются нечасто: объект должен иметь нестабильную орбиту и находиться очень близко к черной дыре. Чтобы доказать эту гипотезу, ученым нужно было наблюдать это событие в реальном времени. В 2019 году астрономы зафиксировали его с помощью телескопа Zwicky. Разорванная звезда оставила обломки, которые сформировали диск вокруг черной дыры — идеальные условия для вспышек.
В 2023 году команда начала наблюдать регулярные рентгеновские вспышки каждые 48 часов. Это подтвердили и другие телескопы, такие как Swift и AstroSAT. Однако ученые пока не могут точно сказать, что вызывает эти вспышки — звезда или маленькая черная дыра. Чтобы узнать больше, необходимо наблюдать за черной дырой.
Ранее астрономы нашли застывшую во времени черную дыру. Скорее всего, Омега Центавра — остаток ядра небольшой галактики, которую 8−10 млрд лет назад поглотил Млечный Путь. Найденная черная дыра могла бы увеличиться в размерах, если бы не слияние галактик. Именно оно привело к тому, что черная дыра не разрослась до размеров сверхмассивной и словно застыла во времени. В скоплении Омега Центавра находится около 10 млн звезд. Найденная в нем черная дыра как минимум в 8200 раз массивнее нашего Солнца.