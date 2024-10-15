Черная дыра уничтожила звезду с помощью обломков. Как такое возможно

Ранее астрономы нашли застывшую во времени черную дыру. Скорее всего, Омега Центавра — остаток ядра небольшой галактики, которую 8−10 млрд лет назад поглотил Млечный Путь. Найденная черная дыра могла бы увеличиться в размерах, если бы не слияние галактик. Именно оно привело к тому, что черная дыра не разрослась до размеров сверхмассивной и словно застыла во времени. В скоплении Омега Центавра находится около 10 млн звезд. Найденная в нем черная дыра как минимум в 8200 раз массивнее нашего Солнца.