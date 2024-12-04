«Через три года». Ученые забили тревогу из-за приближения «зловещей эпохи»

Согласно проведенным компьютерным симуляциям, в девяти из 300 случаев результаты показали, что первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года, независимо от дальнейшей жизнедеятельности людей.
При этом на основе выводов этих же исследований ученые предсказали, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9−20 лет независимо от количества выбросов парниковых газов.
Исследовав эти сценарии, ученые выяснили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить более 1 миллиона 200 тысяч квадратных километров льда за короткий период времени.
По данным издания, серьезное воздействие на таяние льдов оказывает потепление климата. Так, в марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики была на 10 градусов выше нормы, 2024 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
Ученые предупредили, что исчезновение арктического льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. К примеру, свободная от ледяных оков Арктика может вызвать похолодание до −20 градусов на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии.