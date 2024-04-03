Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через пятьсот лет японцы будут носить одну фамилию

Жители Японии станут Сато.

Источник: Xie Lipton/CC0

Согласно гражданскому кодексу Японии, после заключения брака муж и жена должны носить одну фамилию. Если законодательство не сменится, к 2531 году все жители Японии будут носить одну фамилию — «Сато». К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку в городе Сендай.

Дело в том, что «Сато» — самая распространенная фамилия в Японии, которую, по данным за 2023 год, носили 1,5% японцев.

Согласно расчетам ученых, к 2446 году эту фамилию будут носить более половины жителей страны, а к 2531 году — все граждане Японии. Таким образом, ко всем японцам можно будет обращаться «Сато-сан» (суффикс «сан» означает нейтрально вежливый стиль, что сравнимо с обращением на «Вы» в России).

Ранее стало известно, какие самые редкие имена давали россияне своим детям в 2023 году.

Анна Морозова