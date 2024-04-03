Через пятьсот лет японцы будут носить одну фамилию

Согласно гражданскому кодексу Японии, после заключения брака муж и жена должны носить одну фамилию. Если законодательство не сменится, к 2531 году все жители Японии будут носить одну фамилию — «Сато». К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку в городе Сендай.
Дело в том, что «Сато» — самая распространенная фамилия в Японии, которую, по данным за 2023 год, носили 1,5% японцев.
Согласно расчетам ученых, к 2446 году эту фамилию будут носить более половины жителей страны, а к 2531 году — все граждане Японии. Таким образом, ко всем японцам можно будет обращаться «Сато-сан» (суффикс «сан» означает нейтрально вежливый стиль, что сравнимо с обращением на «Вы» в России).
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Анна Морозова