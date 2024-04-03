Через пятьсот лет японцы будут носить одну фамилию

Согласно расчетам ученых, к 2446 году эту фамилию будут носить более половины жителей страны, а к 2531 году — все граждане Японии. Таким образом, ко всем японцам можно будет обращаться «Сато-сан» (суффикс «сан» означает нейтрально вежливый стиль, что сравнимо с обращением на «Вы» в России).