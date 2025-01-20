Череп-сенсация. Учёные узнали, как выглядел «человек-дракон»

В 2021 году китайские учёные установили, что новый вид, который они назвали Homo longi, жил на планете 146 тысяч лет назад. По их мнению, он был самостоятельной ветвью разумных приматов, которая возникла в Африке примерно миллион лет назад и существовала одновременно с сапиенсами, неандертальцами и денисовцами. Не исключено, что «человек-дракон» может заменить неандертальца в качестве нашего ближайшего родственника.