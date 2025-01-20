Череп-сенсация. Учёные узнали, как выглядел «человек-дракон»

Последние 200 тысяч лет планету населяло множество популяций древних людей, и Homo sapiens был лишь одним из этих видов. Все они активно перемещались, обменивались технологиями и, возможно, генами. Попросту говоря, скрещивались друг с другом.
Недавно исследователи восстановили облик вымершего вида человека, который, похоже, сыграл важную роль в нашей эволюции. Для этого они использовали так называемый харбинский череп, или череп «человека-дракона», жившего примерно 150 тысяч лет назад.
Где и как его нашли?
Череп был обнаружен в 1933 году в Китае. Нашёл его местный рабочий на берегу реки Сунгари около строящегося моста в Харбине, после чего спрятал в заброшенном колодце. В руки палеоантропологов он попал только в 2018 году.
Это низкий и длинный череп с сильно развитыми надбровными дугами, широкими глазницами и большим ртом. У его обладателя было плоское лицо, покатый лоб и огромный, очень широкий нос.
Объем мозга учёные оценили в 1420 кубических сантиметров, что находится в пределах диапазона современных людей и неандертальцев. Скорее всего, кожа, волосы и глаза тоже были как у неандертальцев, денисовцев и ранних сапиенсов — тёмными.
В 2021 году китайские учёные установили, что новый вид, который они назвали Homo longi, жил на планете 146 тысяч лет назад. По их мнению, он был самостоятельной ветвью разумных приматов, которая возникла в Африке примерно миллион лет назад и существовала одновременно с сапиенсами, неандертальцами и денисовцами. Не исключено, что «человек-дракон» может заменить неандертальца в качестве нашего ближайшего родственника.
Научные споры вокруг этого черепа продолжаются. Точных генетических доказательств, какому виду он принадлежит, нет, и некоторые эксперты предполагают, что это может быть денисовкий человек, также вымерший и ставший известным благодаря находкам костного материала в пещере на Алтае.
Научно обоснованная реконструкция
Таким образом, происхождение харбинского черепа является предметом научных дискуссий, но никто не мешает специалистам попробовать воссоздать облик этого человека. Что и сделал палеохудожник Джон Гурче.
Он использовал пластиковую копию этого черепа, заказанную у китайских палеоантропологов. Проанализировал черты лица древнего гоминида, замерил соотношение размеров глаз и глазниц, параметры черепа. Так художник определил форму и размер его носа.
Затем, ориентируясь на следы на черепе, оставшиеся от жевательных движений, Гурче воссоздал мышцы и кожу, наложив их на лицо. В результате получилась научно обоснованная реконструкция, дающая наиболее точное представление о внешности древнего «человека-дракона», кем бы он ни был — неизвестным видом древних людей или денисовцем.
Вообще, учёные возлагают большие надежды на дальнейшее изучение харбинского черепа. Основываясь на его форме и размере и сравнивая его с другими известными человеческими окаменелостями, которые были найдены по всей Азии, исследователи предполагают, что все они могут принадлежать к одной группе, тесно связанной с нашим собственным видом. Возможно, более тесно, чем неандертальцы.