Чему учит «Святая семья» в Музее Рублева

В фокусе внимания иконописцев, разумеется, «ближний круг» Иисуса Христа — Богоматерь, его дедушка и бабушка — Иоаким и Анна. На одной из икон — костромская школа начала XVIII века — все Святое семейство в сборе, но известные сюжеты из их жизни идут не в хронологическом порядке, как принято в иконописи, а противопоставлены друг другу. В центре — Рождество Богородицы, но сразу под ним — бездетных Иоакима и Анну изгоняют из храма. В верхнем левом клейме Рождество Христа с младенцем в белые пеленах — а в правом верхнем Успение Богородицы, где тоже есть младенец в пеленах: душа Матери, которую принимает Сын. Что хотел сказать неизвестный костромской художник? Очевидно, что-то про любовь, про ту, которая долготерпит и милосердствует.