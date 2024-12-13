Чему учит «Святая семья» в Музее Рублева

Судя уже по названию, у проекта миссия, иначе не скажешь, — утверждать традиционные ценности. Возможно, представленным здесь мастерам Византии, Древней Руси или Средневековья в голову не приходило, что когда-нибудь кому-то надо будет специально объяснять, насколько непреложна роль мам и пап, не говоря уж про супружескую верность, — но времена бегут вперед, и вот уже святые семьи от Адама и Евы до русских княжеских родов смотрят со стен на нас с недоумением: ну, вы чего там?
Всего в экспозиции более 70-ти шедевров, больше просто не помещается в выделенные залы, но и этого хватило, чтобы подтвердить напоминание куратора выставки Марии Маханько: тема крепости семейных уз — как раз «одна из наиболее востребованных в восточнохристианском изобразительном искусстве».
В фокусе внимания иконописцев, разумеется, «ближний круг» Иисуса Христа — Богоматерь, его дедушка и бабушка — Иоаким и Анна. На одной из икон — костромская школа начала XVIII века — все Святое семейство в сборе, но известные сюжеты из их жизни идут не в хронологическом порядке, как принято в иконописи, а противопоставлены друг другу. В центре — Рождество Богородицы, но сразу под ним — бездетных Иоакима и Анну изгоняют из храма. В верхнем левом клейме Рождество Христа с младенцем в белые пеленах — а в правом верхнем Успение Богородицы, где тоже есть младенец в пеленах: душа Матери, которую принимает Сын. Что хотел сказать неизвестный костромской художник? Очевидно, что-то про любовь, про ту, которая долготерпит и милосердствует.
Чем больше присматриваешься, тем лучше понимаешь: выставка «Святая семья» — как гимн материнству. Начиная от византийской рукописи 1063 года с миниатюрами, изображающими святых братьев Маккавеев, зверски убитых за веру, до образа преподобного Серафима Саровского, написанного уже в XX веке, — везде рядом со святыми их матери. И все они смиренно принимают факт, что их дети им не принадлежат, и лучшее, что можно для них сделать — благословить на подвиги, даже на смерть.
Но выставка — не печальная «песнь в красках». Пожалуй, за последнее время в Музее им. Андрея Рублева впервые экспозиция с такой яркой и даже веселой палитрой. На памятниках Средневековья, на Древе Иессееве (родословной Иисуса Христа на иконе XVII века из собрания Третьяковки) особенно много ярко-красного и голубого.
«Часто приходится выбирать — мы делаем выставку красивой или историчной? — объяснила главный хранитель музея Оксана Смирнова. — На “Святой семье” художественное с историческим в противоречие на вступало».
Что еще делает выставку уникальной? Здесь кажется очевидным: история нашей страны всегда держалась на семьях. Львиная часть экспозиции — святые русские семьи. Княгиня Ольга, ее внук Владимир, братья Борис и Глеб, Сергий Радонежский, чьи родители также канонизированы, Петр и Феврония Муромские… И совсем забытые супруги — благоверные князь Михаил Тверской с княгиней Анной Кашинской. Их образы — на небольших двухсторонних медальонах, но, как известно, в самых маленьких деталях нередко самый смысл.
Тут речь об Анне. Мужа княгини зверски замучили в Орде, двум сыновьям и внуку отрубили головы и тела растерзали. Нечеловеческое испытание — перенести такое. Но Анна «в женском естестве мужскую крепость имела еси». Ушла навсегда в монастырь, сохранив память и веру. Но и после смерти ее ждали испытания: то целый Собор в Москве объявил ее святой, то вдруг упразднил канонизацию (поскольку ее чтили и старообрядцы). Возносили, забывали — а в начале XX века вспомнили опять. Смутные шли времена — и образ жены и матери, потерявшей близких, но не сломленной, оказался именно тогда нужнее всего. Не случайно один из медальонов выплавлен из меди как раз накануне Первой мировой… Есть, о чем задуматься.
Выставка «Святая семья» открыта до 24 февраля.