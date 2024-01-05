Чем заняться в Вологде. Планируем путешествие на выходные

Вологда не входит в список городов Золотого кольца и не сразу вспоминается, когда продумываешь, какие еще места обязательно нужно посетить, не уезжая далеко от Москвы. И очень зря: в Вологде сохранились целые кварталы невероятно красивых и ухоженных деревянных домов рубежа XIX и XX веков. За городом находятся монастыри, которые впечатлят даже человека, абсолютно далекого от религии.

Об этих и других занятиях в самобытном городе Русского Севера по просьбе РБК Life рассказывает журналист Илья Поляков.

Прогуляться по улицам с деревянными домами

Если в Вологде завести разговор с кем-нибудь из местных про деревянные дома, люди могут поправить вас и сказать «деревянное зодчество». Для многих кварталы старой застройки не только достопримечательность, на которую едут посмотреть туристы, но и повод для гордости. Гордиться действительно есть чем: примерно в таком объеме дореволюционная деревянная застройка сохранилась только в нескольких городах России. Вологда среди них лидирует — в городе более 100 ценных с исторической точки зрения деревянных домов.

Осмотр лучше всего начать с квартала слева от Кремлевского сада. Там сохранились самые ценные образцы с невероятной красоты наличниками и даже с резным палисадом (хоть и восстановленным), прославившим Вологду благодаря песне ВИА «Песняры».

Остальные деревянные дома разбросаны по всему городу. Чтобы найти их и осмысленно осмотреть, рекомендуем воспользоваться одним из бесплатных тематических аудиогидов.

Увидеть местный народный промысел — кружево

Обязательно посетите Вологодский кремль. Кремлевская площадь малолюдна, там легко представить себя в конце XIX века. Чтобы закрепить это впечатление, зайдите в расположенный на углу Вологодский музей кружева — самый посещаемый музей города.

Местное кружево известно на весь мир. Еще в 1876 году мастерицы из Вологды получили высокую оценку на международной выставке в Филадельфии. А в 1937 году вологодское кружево выиграло Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Узор вологодского кружева особенно выразителен: четко отделенный от фона, он тянется непрерывной линией, ровной по ширине, по всему орнаменту. Раньше в узоре чаще встречались стилизованные изображения птиц, древа жизни и другие старинные мотивы, а сейчас можно встретить любой рисунок.

Самые интересные образцы (всего около 700) можно рассмотреть в Вологодском музее кружева и, конечно же, купить там себе и близким небольшой сувенир.

Вспомнить о Варламе Шаламове — авторе «Колымских рассказов»

В массовой культуре Варлам Шаламов несколько теряется на фоне Александра Солженицына, другого летописца лагерной жизни в сталинском СССР. Но «Колымские рассказы» можно смело отнести к достоянию не только российской, но и мировой литературы. Шаламова переводили даже на португальский язык.

Варлам Шаламов родился в Вологде и прожил тут до 17 лет. На Кремлевской площади в доме, где он жил, сделали экспозицию про жизнь писателя, из которой можно узнать множество интересных деталей его биографии. После этого сравнения с Солженицыным покажутся бессмысленными. Его творчество тематически гораздо шире — это не только Колыма и тяжелая жизнь в лагере, но и вся история XX века в России, надежды на лучшую жизнь.

Узнать, как жили в русской деревне рубежа XIX и XX веков

Если деревянного зодчества в центре Вологды вам не хватило, поезжайте в Семёнково. В этом небольшом селе на площади 12,7 га стоит множество деревянных построек со всей Вологодской области. Дома и церкви в буквальном смысле переносили сюда по бревнышку, чтобы в 1979 году основать здесь музей под открытым небом.

Сейчас на территории два храма, одна усадьба, 12 домов и 17 хозяйственных построек (амбары, ледники, бани). В 2011 году в музее появилась последняя на сегодняшний день постройка — мельница-столбовка (в ее основании находится крепкое бревно-столб. — РБК Life).

В Семёнково можно не только рассмотреть отреставрированные памятники деревянного зодчества, но и посетить интерактивные программы. Для полного ознакомления лучше всего подходит экскурсия «Один день из жизни деревни». Вам расскажут о быте деревенских людей того времени, укладе их жизни и мировоззрении.

Записаться на экскурсию лучше заранее. На официальной странице музея можно найти необходимую информацию и контакты.

Посетить самый большой монастырь в Европе

Кирилло-Белозерский монастырь и одноименный музей занимают площадь 12 га — четверть целого государства Ватикан. На территории работает музей с экспозицией общей площадью 9,4 тыс. кв. м. Самое ценное здесь с исторической точки зрения — коллекция шитья XV—XIX вв. еков и иконы ХV-ХVII веков. Не меньшее впечатление производит архитектура монастыря и его масштаб.

На массивные стены можно подняться и с высоты представить, как здесь в XVII веке оборонялись от поляков и литовцев. С колокольни открывается захватывающий вид на озеро и просторы Русского Севера. Это же ощущение внутреннего подъема можно испытать, взглянув на монастырские стены и башни снизу, с берега озера. Если вам нужны не только впечатления, но и исторические факты, рекомендуем пройти по территории монастыря с аудиогидом.

Добираться в город Кириллов, где находится монастырь, лучше на рейсовом автобусе Вологда — Кириллов или в составе экскурсии.

Полюбоваться фресками современника Леонардо и Микеланджело

Еще один монастырь, Ферапонтов, посетить сложнее, но поездка однозначно стоит потраченных сил и времени. Дорога сюда — отдельное событие. Вы садитесь на автобус из Вологды до Петрозаводска в 8:00 (существуют и другие маршруты, но не совсем удобные), выходите на шоссе на повороте к селу Ферапонтово и идете пешком 40 минут до монастыря через колоритную северную деревню. Из печных труб в деревянных домах поднимается дым, плавные изгибы холмов встречают впереди, маленькая речка впадает в озеро — этот пейзаж не может не задеть до глубины души.

Сам Ферапонтов монастырь внешне мало чем выделяется. Все самое ценное находится внутри: главный собор монастыря в самом начале XVI века расписал Дионисий — современник Рафаэля, Леонардо, Боттичелли, Дюрера.

Роспись занимает все поверхности стен, сводов, столбов, оконных и дверных откосов. Детализированные изображения персонажей Ветхого завета нависают над вами и погружают в атмосферу давно ушедшей допетровской Руси. Помешать этому медитативному процессу может только бдительная служащая собора-музея: она вынуждена следить за каждым посетителем, поскольку фрескам требуется особый режим температуры и влажности, который легко нарушить.

Посетить старинное русское село, которое хранит древние обычаи

В Вологодской области множество мест, где легко почувствовать атмосферу прошлого. Сизьма, наравне с Семёнково, — одно из таких. В селе в 112 км от Вологды живут всего несколько сотен человек. Между собой они разговаривают на диалекте, который не менялся с XVII века. Нельзя сказать, что из речи местных жителей вы не разберете совсем ничего, но многие слова удивят. Например, «тамошник» — некоренной житель; «цвести» — терять цвет; «чапаться» — качаться из стороны в сторону; «эво» — здесь.

Ехать в Сизьму нужно только в составе организованной экскурсии. В этнографическом музее вы познакомитесь с коллекциями домотканой одежды, скатертей, полотенец и сундуков. Полотенца — особая гордость музея Сизьмы. Каждое из них в прошлом имело свое определенное назначение, которому соответствовал особый узор. Только свадебных полотенец в Сизьме насчитывалось 12 видов.

Есть в старинном селе и места не только для любителей истории — это Музей пива. Там рассказывают о способах приготовления напитка и, конечно же, организуют дегустацию.

Отведать вологодского масла

По закону выпускать продукт под названием «Вологодское масло» могут только здешние предприятия. Решение о передаче прав на использование товарного обозначения определенной территории — уникальный прецедент для России, да и в Европе подобных историй не так много.

Вологодское масло — один из главных брендов города. Его изобрели в конце XIX века, начав изготавливать масло из сливок, нагретых до высокой температуры. Так у него появлялся ореховый привкус. Помог созданию масла и климат — в Вологодской области особенно пышные луга, что позволяет коровам лучше питаться.

В Доме вологодского масла можно узнать об истории деликатеса во всех деталях и после экскурсии его попробовать. Находится музей в одном из памятников деревянного зодчества. Зданием владел купец второй гильдии Александр Бурлов.

Полезная информация для поездки в Вологду:

Как добраться

Из Москвы в Вологду проще всего добраться на поезде от Ярославского вокзала. Есть экспресс, который ходит реже, но быстрее — около семи часов. Дорога на обычном поезде занимает от восьми часов в зависимости от маршрута. Стоимость билетов начинается от 800 ₽ за сидячее место.

Из Санкт-Петербурга от Ладожского вокзала поезда идут в среднем 11 часов. Билет стоит от 1120 ₽.

В Вологду можно добраться на самолете. Из Москвы билет стоит от 5708 ₽, а из Санкт-Петербурга — 5175 ₽.

Где остановиться

В центре Вологды неподалеку от основных достопримечательностей есть несколько приличных гостиниц. Многие из них расположены в восстановленных деревянных домах. Например, гостиница «История» с номерами от 2944 ₽, «Палисадъ» — от 2800 ₽ и «Библиотека» — место уровнем чуть выше, с бóльшим количеством дополнительных услуг. Номера в «Библиотеке» стоят от 4623 ₽. Есть варианты проще и бюджетнее — «Спасская» (1900 ₽), «Акварель» (2000 ₽).

Где пообедать и отдохнуть вечером

Для быстрых и недорогих обедов, которые не успеют отвлечь от просмотра достопримечательностей, лучше всего подойдет сеть столовых «оГород». Самая близкая к интересным районам точка находится на проспекте Победы, 10.

Вечером местные жители советуют сходить в бар «Прометей» или в недавно открывшийся «Ботаник». Ужин из закуски, основного блюда и бокала вина в «Ботанике» обойдется чуть больше чем в 1 тыс. руб. Совсем недавно создатели «Ботаника» открыли рюмочную «Синица» — оказавшись там, вы, скорее всего, забудете, что находитесь в относительно небольшом провинциальном городе.