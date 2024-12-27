Чем заняться в первый день нового года

Начало года естественным образом пробуждает в нас чувство нового старта, словно перед нами открывается чистая страница. Этот момент прекрасно подходит для того, чтобы сесть в тихом месте и записать свои мысли о предстоящем годе. Важно разделить эти записи на конкретные планы и мечты, дать волю воображению и при этом оставаться в контакте с реальностью.