Чем занять ребенка в последний месяц каникул: советы психолога

Август — непростой месяц как для детей, так и для родителей. С одной стороны, каникулы продолжаются. С другой — пора задуматься, выполнены ли задания, которые учителя дали на лето, и не забыт ли учебный материал. Доцент Московского городского педагогического университета столичного департамента образования и науки, психолог Юлия Челышева в беседе с «Вечерней Москвой» дала советы, как подготовить детей к школе и настроить на новый учебный год.