Чем занять ребенка в последний месяц каникул: советы психолога

— Мозг, как и другие мышцы в организме, нуждается в постоянной тренировке. Поэтому, если ребенок три месяца ничего не делал, первые учебные дни пройдут непросто: считать в уме стало сложнее, почерк менее разборчивый, а исторические даты и имена с трудом вспоминаются, — рассказала психолог.
Челышева отметила, что лучше всего тренирует мозг смена деятельности, поэтому оставшиеся дни каникул важно наполнить полезными и приятными делами. Интересным досугом может стать подготовка к школе. Главное, предварительно обсудить планы с ребенком — так вы дадите ему возможность самому распоряжаться своим временем.
Войти в режим
Чаще всего сложность при возвращении в школу вызывают ранние подъемы и утренние сборы. Чтобы облегчить этот процесс, уже в августе можно начать возвращаться в привычный режим. Главное, делать это постепенно, подчеркнула эксперт.
Если летом ребенок чересчур увлекся виртуальным миром, определите с ним время, которое он будет проводить онлайн. Это могут быть несколько часов в течение дня или в строго отведенное время.
Летние задания
Хорошо, если родители еще в конце учебного года объяснили, почему важно выполнять задания педагогов на лето, заметила психолог:
В начале учебного года родителям важно убедиться в том, что педагоги дали обратную связь по выполненным заданиям. Ребенка (особенно если он учится в начальной школе) может задеть тот факт, что его старания остались незамеченными, предупредила специалист.
Будьте на его стороне: что делать, если ребенок не умеет проигрывать и закатывает истерики.
Книги
То, что современные дети не читают, — популярное заблуждение родителей, заверила психолог. Дети могут не любить произведения из школьной программы, но с удовольствием читать фантастику или комиксы.
— Главное, чтобы ребенок сам выбрал книгу. Не настаивайте на чтении всех книг из списка, заданного на лето. Гораздо важнее, чтобы школьник полюбил процесс чтения и обсуждения прочитанного. Так он не только легче освоит важные навыки, но и увидит, что его увлечения поддерживают родители, — посоветовала Челышева.
Улучшить почерк
Вряд ли вы сможете заинтересовать ребенка работой в прописях, зато можно выполнять интересные упражнения, развивающие мелкую моторику, рисовать в любых стилях и разными материалами, считает эксперт. Можно завести совместный арт-дневник — тетрадь, куда записывают или зарисовывают заметки о своей жизни.
Вспомнить счет
Психолог отмечает, что у современных детей сложно проходит процесс развития критического мышления и структурно-логической деятельности. Поэтому можно уделить время заданиям, которые помогут потренировать эти навыки к началу учебного года.
Сюда относятся легкие задачи для счета, математические квизы, увлекательные ребусы, занятия по финансовой грамотности. Тем более они сближают: попробуйте в игровой форме посчитать с ребенком бюджет на покупки к новому учебному году или рассчитать накопления на какое-нибудь крупное приобретение.
Итоги и планирование
— Уделите больше внимания общению с детьми и проводите время вместе. Не успели сделать что-то из списка и задач? Ничего страшного, главное — сохранять позитив и хорошее настроение. Обсудите с детьми, как прошло их лето, что им запомнилось больше всего, какие опасения у них есть перед новым учебным годом, как они хотят провести следующие каникулы. Покажите ребенку, что всегда будете поддерживать его и помогать в любой ситуации, — порекомендовала Челышева.
Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».