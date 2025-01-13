Чем занять ребенка дома в выходные: подборка идей

Почти в каждом доме завалялась какая-нибудь ненужная коробка от бытовой техники. Ее можно использовать в качестве интересного развлечения для детей — построить картонный дом. Вырежьте вместе с ребенком окошки и дверь, разрисуйте коробку с помощью красок, фломастеров или карандашей, а затем поселите туда плюшевых зверей, кукол и человечков, а если домик достаточно большой, то в нем поместится ребенок. А еще можно из того же картона сделать предметы интерьера, такие как стульчики и стол. Этот вид досуга увлечет ребенка и станет отличной возможностью провести время вместе с родителями.