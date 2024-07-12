Чем занять детей на летних каникулах в городе

Многие дети сегодня мечтают стать блогерами, и вы можете помочь им сделать первый шаг в этом направлении. Предложите ребенку вести собственный блог про летние каникулы, хотя бы просто для его друзей. Помогите ему выбрать платформу и определиться с тематикой, отталкиваясь от его интересов.