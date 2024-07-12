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Чем занять детей на летних каникулах в городе

До конца летних каникул осталось полтора месяца. Какие занятия можно придумать детям, которые остались в городе, чтобы провести время весело, с пользой и не жалеть об упущенных возможностях? Об этом рассказала эксперт образовательной платформы «Инфоурок» Евгения Конохова.

Источник: Pablo Stanley/Lummy

Разным возрастам — разные занятия. Главное — проявить смекалку и изобретательность.

7−11 лет

Аквапарк

Если вы все лето проводите в городе, не стоит лишать ребенка удовольствия от плавания. Сводите его в аквапарк.

Пиньята

Смастерите с ребенком пиньяту, а потом разбейте. Обычно пиньяты наполняются по испанской традиции конфетти, фруктами или леденцами.

Воздушный змей

Это одно из самых увлекательных занятий, которое вы можете предложить своему ребенку. Только представьте: его глаза устремлены на игрушку, которая парит высоко в небе, а на щеках появляется румянец от веселого досуга на свежем воздухе.

Велопрогулка

Велопрогулки или прогулки на роликах — это отличный способ поддерживать здоровье своего ребенка и получать удовольствие от активности на свежем воздухе.

Кстати, психологи рекомендуют велосипедные прогулки еще и как эффективный способ борьбы со стрессом и другими негативными факторами современной жизни.

Евгения Конохова
эксперт образовательной платформы «Инфоурок»

Кладоискатели

Начните знакомство ребенка и его друзей с картой в игровой форме. Сначала сделайте план комнаты, затем всего дома. Когда малыши станут знатоками в этой области, нарисуйте им карту местности вокруг вашего дома и не забудьте спрятать небольшой клад в одном из уголков для мотивации.

12−16 лет

Челлендж

Предложите ребенку устроить челлендж, а результатами поделиться с друзьями. Например, 21 день не есть сахар, 21 день провести без телевизора и тому подобное.

Поход в музей

Посещение музеев и галерей — это отличный способ расширить кругозор ребёнка и насладиться искусством.

Летний блог

Многие дети сегодня мечтают стать блогерами, и вы можете помочь им сделать первый шаг в этом направлении. Предложите ребенку вести собственный блог про летние каникулы, хотя бы просто для его друзей. Помогите ему выбрать платформу и определиться с тематикой, отталкиваясь от его интересов.

Совместная готовка

Какой бы насыщенной ни была культурно-образовательная программа на лето, ничто не заменит бодрящих завтраков, сытных обедов и сбалансированных ужинов. Один из вариантов досуга на каникулах — кулинарные мастер-классы для всей семьи.

Летняя фотосессия

Устройте тематическую фотосессию с профессиональным фотографом, продумайте фэмили-лук. Например, перевоплотитесь в супергероев, диснеевских принцесс или пиратов. Не останавливайте свою фантазию, советует Евгения Конохова.