Чем занять детей на летних каникулах в городе

Разным возрастам — разные занятия. Главное — проявить смекалку и изобретательность.
7−11 лет
Аквапарк
Если вы все лето проводите в городе, не стоит лишать ребенка удовольствия от плавания. Сводите его в аквапарк.
Пиньята
Смастерите с ребенком пиньяту, а потом разбейте. Обычно пиньяты наполняются по испанской традиции конфетти, фруктами или леденцами.
Воздушный змей
Это одно из самых увлекательных занятий, которое вы можете предложить своему ребенку. Только представьте: его глаза устремлены на игрушку, которая парит высоко в небе, а на щеках появляется румянец от веселого досуга на свежем воздухе.
Велопрогулка
Велопрогулки или прогулки на роликах — это отличный способ поддерживать здоровье своего ребенка и получать удовольствие от активности на свежем воздухе.
Кстати, психологи рекомендуют велосипедные прогулки еще и как эффективный способ борьбы со стрессом и другими негативными факторами современной жизни.
Кладоискатели
Начните знакомство ребенка и его друзей с картой в игровой форме. Сначала сделайте план комнаты, затем всего дома. Когда малыши станут знатоками в этой области, нарисуйте им карту местности вокруг вашего дома и не забудьте спрятать небольшой клад в одном из уголков для мотивации.
12−16 лет
Челлендж
Предложите ребенку устроить челлендж, а результатами поделиться с друзьями. Например, 21 день не есть сахар, 21 день провести без телевизора и тому подобное.
Поход в музей
Посещение музеев и галерей — это отличный способ расширить кругозор ребёнка и насладиться искусством.
Летний блог
Многие дети сегодня мечтают стать блогерами, и вы можете помочь им сделать первый шаг в этом направлении. Предложите ребенку вести собственный блог про летние каникулы, хотя бы просто для его друзей. Помогите ему выбрать платформу и определиться с тематикой, отталкиваясь от его интересов.
Совместная готовка
Какой бы насыщенной ни была культурно-образовательная программа на лето, ничто не заменит бодрящих завтраков, сытных обедов и сбалансированных ужинов. Один из вариантов досуга на каникулах — кулинарные мастер-классы для всей семьи.
Летняя фотосессия
Устройте тематическую фотосессию с профессиональным фотографом, продумайте фэмили-лук. Например, перевоплотитесь в супергероев, диснеевских принцесс или пиратов. Не останавливайте свою фантазию, советует Евгения Конохова.