Чем занимаются олени, овцы и макаки в старости. Ученые все объяснили

В отличие от оленей и овец, макаки-резусы на острове Кайо Сантьяго проводят значительную часть времени в общении друг с другом. Однако с возрастом их социальные сети также сокращаются. Пожилые макаки начинают выбирать узкий круг доверенных партнеров, кому могут доверить груминг (важный с социальной точки зрения процесс ухаживания за шерстью). Ученые полагают, что таким образом макаки стремятся снизить риск травм, которые они могут получить при агрессивных взаимодействиях, а также инфекций, таких как кожные паразиты. Физические ограничения, такие как ухудшение зрения и подвижности, также играют роль в изменении их поведения.