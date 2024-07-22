Чем занимаются олени, овцы и макаки в старости. Ученые все объяснили

Недавние исследования показали, как изменяется поведение пожилых оленей, овец и макак с возрастом. Ученые выяснили, что социальные связи и активности этих животных претерпевают значительные изменения: они теряют друзей, становятся менее социальными и стараются не мешать молодому поколению. Об этом сообщает журнал Popular Science.
На острове Рам, расположенном у западного побережья Шотландии, с 1974 года ведутся наблюдения за благородными оленями. С возрастом самки оленей начинают проводить больше времени в меньших группах или даже в одиночестве. Так, олениха по имени Уолнат, прожившая до 21 года, в последние годы жизни предпочитала общество лишь одной «подруги», Вэнити. Исследователи полагают, что такое поведение связано с уменьшением территории их обитания и снижением необходимости в социальной активности.
Также важно отметить, что пожилые олени держатся небольшими группами и все реже взаимодействуют с другими особями из-за физической слабости, потери зубов и ухудшения здоровья. Эти изменения делают старых оленей более уязвимыми перед инфекциями и паразитами, такими как кишечные глисты, что также влияет на их поведение.
Исследование овец на острове Хирта, проводимое с 1985 года, также показало сильные перемены в жизни и привычках с возрастом. Пожилые овцы выбирают жить на небольшой территории и уменьшают количество социальных контактов. Ученые обнаружили, что у овец с возрастом снижается уровень антител, защищающих их от желудочного червя Teladorsagia circumcincta. Из-за этого пожилые овцы стараются меньше взаимодействовать со своими молодыми сородичами, чтобы обезопасить себя от инфекции. Старые овцы предпочитают более качественные участки пастбищ, однако их могут вытеснить более молодые представители стада.
В отличие от оленей и овец, макаки-резусы на острове Кайо Сантьяго проводят значительную часть времени в общении друг с другом. Однако с возрастом их социальные сети также сокращаются. Пожилые макаки начинают выбирать узкий круг доверенных партнеров, кому могут доверить груминг (важный с социальной точки зрения процесс ухаживания за шерстью). Ученые полагают, что таким образом макаки стремятся снизить риск травм, которые они могут получить при агрессивных взаимодействиях, а также инфекций, таких как кожные паразиты. Физические ограничения, такие как ухудшение зрения и подвижности, также играют роль в изменении их поведения.
Эксперты считают, что полученные данные могут помочь не только в изучении животных, но и в разработке методов улучшения качества жизни пожилых людей, учитывая их социальные потребности и физические ограничения.
Ранее международная команда ученых выявила факторы риска раннего развития деменции у людей. Выяснилось, что он связан с более низким уровнем образования и социально-экономическим статусом, статусом аполипопротеина E (белка, участвующего в метаболизме липидов), злоупотреблением алкоголем, социальной изоляцией, нехваткой витамина D, высоким уровнем C-реактивного белка (его концентрация повышается при воспалениях), проблемами со слухом, ортостатической гипотензией (снижение давления при принятии вертикального положения), инсультом, диабетом, болезнями сердца, депрессией и другими факторами.