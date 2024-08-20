Чем заменить таблетку для посудомоечной машины

Таблетки для посудомойки могут неожиданно закончиться в самый неподходящий момент. Для особо забывчивых есть хорошая новость — их можно заменить подручными средствами.
Из чего состоят таблетки для посудомоечных машин?
Таблетки для посудомойки, которые вы покупаете в магазине, состоят из компонентов, которые обеззараживают и смягчают воду. Как правило, за обеззараживание отвечают цитрат натрия, персоль, амилаза и протеаза. Смягчение воды обеспечивают сода или глюконат натрия. А чтобы все это выглядело как таблетка и не рассыпалось раньше времени, используют дисиликат натрия, сорбитол или глицерин.
Еще в состав таблеток могут входить различные эфирные масла или ароматизаторы.
Чем заменить таблетки для посудомойки?
В домашних условиях вы можете сделать альтернативное средство самостоятельно, используя те же ингредиенты и все, что найдется под рукой на любой кухне.
Например, вы можете засыпать 1−2 чайные ложки самой обыкновенной соды в тот отсек, куда кладете магазинное средство для мытья посуды. При этом в отсек для ополаскивателя нужно залить уксус, только ни в коем случае не эссенцию, а разведенный до 9%. Этих простых и дешевых средств вполне достаточно, чтобы помыть посуду.
Также вы можете быстро изготовить таблетки для посудомоечной машины своими руками. Для этого возьмите все ту же пищевую соду и обыкновенное хозяйственное мыло. Размочите мыло до состояния средней вязкости и смешайте в пропорции 1:2. То есть на 50 грамм соды берите 100 грамм мыла. Тщательно перемешайте все и разложите в формочки из-под конфет ассорти. Мыло быстро затвердеет, и у вас получатся таблетки оригинальной формы, которые можно использовать для мытья посуды.
Не забудьте добавить 9-процентный уксус в отсек для ополаскивателя. Это придаст вашей посуде дополнительный блеск.