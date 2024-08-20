Чем заменить таблетку для посудомоечной машины

Также вы можете быстро изготовить таблетки для посудомоечной машины своими руками. Для этого возьмите все ту же пищевую соду и обыкновенное хозяйственное мыло. Размочите мыло до состояния средней вязкости и смешайте в пропорции 1:2. То есть на 50 грамм соды берите 100 грамм мыла. Тщательно перемешайте все и разложите в формочки из-под конфет ассорти. Мыло быстро затвердеет, и у вас получатся таблетки оригинальной формы, которые можно использовать для мытья посуды.