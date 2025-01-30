Чем заменить сахар в выпечке

Еще один вариант — заменить рафинированный сахар нерафинированным в пропорции один к одному. Отлично подойдет кокосовый, особенно если речь идет о пудингах или кексах. Впрочем, такой сахар обычно стоит дороже, так что можно подобрать более экономичные сиропы или патоку — каждый из них добавит выпечке характерный привкус и аромат, от чего изделие может только выиграть.