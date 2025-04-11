Прогноз экспертов: что даст пиратский план США на 150 млрд долларов, что будет с курортом в Газе на месте погребения арабов, приезд Уиткоффа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с двумя странами о переселении палестинцев. Политик не уточнил, что это за государства. Зато он обратил внимание, что они уже якобы готовы принять беженцев. Для согласившейся на это страны подобное означает нарушение международного права и уступок Израилю и США, чей президент заявил о планах превратить Газу в «ближневосточную Ривьеру». Эта идея пришлась по вкусу Нетаньяху, но арабский мир ее отверг.