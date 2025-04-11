Прогноз экспертов: что даст пиратский план США на 150 млрд долларов, что будет с курортом в Газе на месте погребения арабов, приезд Уиткоффа

Спецпосланник Уиткофф снова в России
В Кремле в пятницу подтвердили прибытие спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию. О его возможной встрече с президентом сообщат дополнительно.
Это уже третий визит Уиткоффа в Москву. До этого он прилетал в феврале для согласования обмена заключенными, а в марте его принял лично Владимир Путин. Причины визита официально не разглашаются, но Axios связывает поездку со стремлением Трампа как можно скорее урегулировать конфликт между Москвой и Вашингтоном.
На прошлой неделе Уиткофф сам встречал российских гостей — у него состоялись переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили возобновление прямого авиасообщения, возвращение американских компаний в РФ и сотрудничество по линии редкоземельных металлов.
Самолет спецпосланника приземлился в Санкт-Петербурге. В графике главы государства сегодня запланировано совещание по развитию ВМФ, главштаб которого расположен тоже в Северной столице.
Примет ли арабский мир курорт на месте палестинской Газы
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с двумя странами о переселении палестинцев. Политик не уточнил, что это за государства. Зато он обратил внимание, что они уже якобы готовы принять беженцев. Для согласившейся на это страны подобное означает нарушение международного права и уступок Израилю и США, чей президент заявил о планах превратить Газу в «ближневосточную Ривьеру». Эта идея пришлась по вкусу Нетаньяху, но арабский мир ее отверг.
«Палестинцы имеют право на самоопределение, на свое государство, и все это знают, и арабы прежде всего. Соглашаться на такой вариант — абсолютная чепуха и противозаконное явление. Так что, мне кажется, такая идея не получит одобрения и никакие соседние страны этим делом не займутся», — пояснил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Юрий Зинин.
Арабский мир помогает Газе, но речи о переселении более 2 миллионов человек не идет. Во-первых, это нарушение права на самоопределение, во-вторых, беженцев мало принять, их нужно обеспечить и интегрировать в общество. Египет, Иордания и Сирия, которые традиционно оказывают палестинцам гуманитарную помощь, не самые богатые страны.
«Надо сначала права какие-то палестинцам дать, чтобы они не находились под оккупацией, потом пусть поднимают, строят (курорт. — Прим. ред.). У них вполне пригодная территория. Суть проблемы в том, что пока не будет решен главный вопрос о политическом признании, то вся остальная помощь — она второстепенная — не решит проблему», — отметил Зинин.
Пиратский план США по захвату танкеров
Демократы и республиканцы объединились в борьбе с Россией и Ираном. В сенате предложили захватывать нефть, обнаруженную на танкерах «теневого флота», и продавать ее, а деньги тратить на обслуживание госдолга США. Бюджет авантюры оценили в 150 миллиардов долларов.
По данным Reuters, среди прочего Трамп таким образом хочет не допустить разработку Ираном ядерного оружия. Якобы логика проста: деньги с продажи нефти Тегеран тратит на ядерные разработки, поэтому Вашингтон не даст сделке случиться. Инициаторы признают: если эта идея воплотится в жизнь, она значительно не повлияет на госдолг Штатов.
«После начала антироссийских санкций 2022 года количество судов — участников теневых перевозок стало резко увеличиваться — в ноябре 2020 года их было всего 70. Сегодня судов теневого флота возможно больше, чем когда-либо было у Ирана и Венесуэлы, вместе взятых, — порядка 600 штук», — уточнил кандидат экономических наук Николай Мячин.
В сухом остатке мы имеем сырой законопроект, не предлагающий способов его реализации, зато требующий финансовых вложений, а потому идея имеет все шансы остаться лишь одной из множества затей, как «насолить» России.
Эстония готовится к церковному расколу по пути Киева
Парламентарии Таллина обязал Эстонскую православную церковь «порвать каноническую связь с Русской православной церковью». Ослушавшихся ждет уголовное преследование. Иными словами, эстонские власти обязывают Церковь не руководствоваться чувствами верующих, а стать пешкой в политической борьбе против Москвы.
«Это и очередной акт дискриминации по признаку конфессиональной принадлежности, и откровенное надругательство над принципами свободы совести, вероисповедания и автономии религиозных объединений», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Охота на православие подается под соусом защиты национальной безопасности и затрагивает интересы обычных эстонцев. Дипломат уточнила, что православие в последние годы особенно популярно у местной молодежи.
«Попытки разрушить веру, вмешаться в духовную жизнь общества, навязать “правильную” религиозность всегда оборачивались трагическими последствиями», — предупредила Захарова.
На разрыв отношений с РФ Эстонской церкви отвели два месяца. В противном случае ее ждет уголовная статья. Таллин предоставил даже меньше времени, чем в свое время Киев — тот в 2024 году дал религиозным общинам девять месяцев, чтобы порвать с РПЦ.
У кого Китай начнет закупать нефть вместо США
Поставки американской нефти в КНР в ближайшее время сократятся до нуля из-за обострившейся торговой войны, считает Bloomberg. Учитывая ставку на американский импорт в размере 84%, предприятия по переработке нефти не смогут на нем заработать, поскольку конечный потребитель откажется покупать топливо втридорога.
Для Китая такой поворот событий не будет болезненным, поскольку Пекин «не кладет все яйца в одну корзину»: Поднебесная дифференцировала своих поставщиков и США занимают среди них не первое место.
«То есть они диверсифицируют свои риски на внешних рынках. Ну, а американцы стоят там, я не знаю, в десятку, может быть, и входят, но, конечно же, в первую очередь это и Россия, и Казахстан, и Венесуэла, и Иран, естественно», — отметил зампред Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.
По мнению эксперта, если Вашингтон откажется от своего места среди поставщиков нефти в Китай, то его незамедлительно займут. Вероятно, Пекин обратится к Москве, чтобы восполнить объем недополученного топлива, но пока рано делать выводы. Точно одно: в этом вопросе КНР будет исходить из того, чьи условия выгоднее.
«Это все риторика, психологическая война. Вы понимаете, у кого первого сдадут нервы. То есть все это скорее больше информационный такой ход», — подытожил Санакоев.