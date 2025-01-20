Чем выгодно, если арендаторы получат доступ к квартирным госуслугам?

«Создатели приложения утверждают, что гостевой доступ к аккаунту “Госуслуги Дом” поможет делегировать другим разные бытовые хлопоты, — говорит эксперт. — Через такой доступ можно передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции, направлять заявку в управляющую компанию, если в доме нужно что-то починить. Сервис предлагают использовать и арендаторам, но я бы советовал предоставлять подобный доступ только проверенным людям. Вероятно, с помощью данного сервиса государство получит еще один инструмент для легализации рынка арендных услуг. В случае чего будет подтверждение, что арендатор имел возможность пользоваться съемным жильем».