Чем выгодно, если арендаторы получат доступ к квартирным госуслугам?

Собственники жилья, в том числе, индивидуального, теперь смогут делиться доступом к приложению «Госуслуги Дом» с другими людьми, например, родственниками или арендаторами. Эксперт в сфере недвижимости Владимир Шмелев объяснил, чем это может быть полезно.
«Создатели приложения утверждают, что гостевой доступ к аккаунту “Госуслуги Дом” поможет делегировать другим разные бытовые хлопоты, — говорит эксперт. — Через такой доступ можно передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции, направлять заявку в управляющую компанию, если в доме нужно что-то починить. Сервис предлагают использовать и арендаторам, но я бы советовал предоставлять подобный доступ только проверенным людям. Вероятно, с помощью данного сервиса государство получит еще один инструмент для легализации рынка арендных услуг. В случае чего будет подтверждение, что арендатор имел возможность пользоваться съемным жильем».
С одной стороны, сервис могут использовать пожилые люди, которым с подобными формальностями помогают их более продвинутые в цифровом плане дети. С другой, гостевой доступ пригодится, когда владелец съемного жилья находится в другом городе. Собственнику не нужно лишний раз приезжать к арендатору: вся информация передается в систему в электронном виде.
Гостевой доступ к приложению не дает возможности пользователю участвовать в общедомовых собраниях, страховать объект или добавляться в домовые чаты. Если потребуется, владелец помещения может отозвать выданный доступ. Теперь приложение доступно собственникам индивидуальных домов и домов блокированной застройки.