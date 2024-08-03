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Чем вяленые томаты полезнее свежих

Елена Малышева и ее соведущие рассказали о пользе вяленых помидоров.

Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Вяленые томаты полезнее свежих за счет повышенного содержания антиоксиданта ликопина. Об этом рассказали врачи, ведущие программы «Жить здорово!».

«В помидоре вяленом ликопина больше в разы, чем в помидоре свежем», — заявила доктор медицинских наук Елена Малышева.

В чем польза ликопина?

Профессор Михаил Коновалов рассказал, что организм не вырабатывает ликопин, мы получаем его вместе с пищей. При этом этот антиоксидант не разрушается при термической обработке или высушивании.

По словам Коновалова, ликопин предотвращает развитие дистрофии сетчатки.

«Наша сетчатка покрыта нервными клетками палочками и колбочками. Свет попадает на эти клетки, происходят фотохимические процессы, и информация из глаза попадает в головной мозг. Если не хватает антиоксидантов в виде ликопина, то развивается дистрофия сетчатки», — сообщил доктор.

В каких еще продуктах содержится ликопин?

Ликопин — это каротиноидный пигмент, придающий некоторым овощам, фруктам и ягодам красный или оранжевый цвет. По информации Роспотребнадзора, его употребление снижает риск развития воспалительных процессов и атеросклероза. Много ликопина содержится в грейпфрутах, гранатах, яблоках, отмечают в ведомстве.

Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова, ликопином также богаты шиповник, в экзотический фрукт гуава, арбуз, перец, папайя и хурма. По ее словам, этот антиоксидант защищает ткани растения от солнечного света.

«Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество. Так, например, ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета», — отметила Залетова.

Диеолог говорит, что ликопин особенно полезен людям с большим количеством родинок и повышенным риском рака кожи. Чтобы усилить защиту организма от вредного воздействия ультрафиолета, она советует ежедневно съедать 100−250 г фруктов или овощей, богатых этим антиоксидантом.