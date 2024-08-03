Чем вяленые томаты полезнее свежих

«Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество. Так, например, ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета», — отметила Залетова.