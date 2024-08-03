Чем вяленые томаты полезнее свежих

Вяленые томаты полезнее свежих за счет повышенного содержания антиоксиданта ликопина. Об этом рассказали врачи, ведущие программы «Жить здорово!».
«В помидоре вяленом ликопина больше в разы, чем в помидоре свежем», — заявила доктор медицинских наук Елена Малышева.
В чем польза ликопина?
Профессор Михаил Коновалов рассказал, что организм не вырабатывает ликопин, мы получаем его вместе с пищей. При этом этот антиоксидант не разрушается при термической обработке или высушивании.
По словам Коновалова, ликопин предотвращает развитие дистрофии сетчатки.
«Наша сетчатка покрыта нервными клетками палочками и колбочками. Свет попадает на эти клетки, происходят фотохимические процессы, и информация из глаза попадает в головной мозг. Если не хватает антиоксидантов в виде ликопина, то развивается дистрофия сетчатки», — сообщил доктор.
В каких еще продуктах содержится ликопин?
Ликопин — это каротиноидный пигмент, придающий некоторым овощам, фруктам и ягодам красный или оранжевый цвет. По информации Роспотребнадзора, его употребление снижает риск развития воспалительных процессов и атеросклероза. Много ликопина содержится в грейпфрутах, гранатах, яблоках, отмечают в ведомстве.
Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова, ликопином также богаты шиповник, в экзотический фрукт гуава, арбуз, перец, папайя и хурма. По ее словам, этот антиоксидант защищает ткани растения от солнечного света.
«Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество. Так, например, ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета», — отметила Залетова.
Диеолог говорит, что ликопин особенно полезен людям с большим количеством родинок и повышенным риском рака кожи. Чтобы усилить защиту организма от вредного воздействия ультрафиолета, она советует ежедневно съедать 100−250 г фруктов или овощей, богатых этим антиоксидантом.
Источники: www.1tv.ru 77.rospotrebnadzor.ru radiosputnik.ru