Чем удивит новый проект Третьяковки «Передвижники»

— Этот проект замышлялся давно. Вообще-то предыдущая выставка, посвящённая передвижникам, была приурочена к столетию Товарищества и проходила в 1971—1972 гг. И первоначально мы хотели, чтобы следующий масштабный проект пришёлся на 150-летний юбилей, но его пришлось отложить… Так вот, за эти полвека появилось много новых исследований, позволяющих по-новому взглянуть на феномен передвижников, сломать штампы и неверные представления, которыми эти художники успели обрасти в массовом сознании. Ну вот, например, на нашей выставке вы не увидите «Бурлаков на Волге» Репина. Почему? Да потому, что эта картина никогда не экспонировалась на передвижных выставках! А мы в нашем проекте целенаправленно собирали только те полотна, которые присутствовали на передвижных выставках, или имеют к ним непосредственное отношение, скажем, были почему-то отвергнуты… Считается, что передвижники занимались в основном бытовым жанром, а между тем охват русской жизни в их произведениях необычайно широк и не может быть ограничен только бытовыми сценками. Это темы бедности и богатства, молодости и старости, религии и церкви, столицы и провинции — словом вся наша жизнь, всё, вплоть до школьного буллинга или обнажённой натуры, которая у многих вызывала шок. Поэтому передвижники и были так интересны и популярны — они не только поучали публику, как мы привыкли считать, но и развлекали её, и дразнили, и заставляли задуматься.