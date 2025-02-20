Чем уцхо-сунели отличается от хмели-сунели и для каких блюд они подходят

В составе хмели-сунели есть витамины группы В, С, А, Е, К, а также калий, магний, кальций, селен, натрий, железо, марганец, фосфор, сера, фтор, медь и цинк. Весь этот набор помогает бороться с анемией и защищать организм от вирусов.