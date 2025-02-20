Чем уцхо-сунели отличается от хмели-сунели и для каких блюд они подходят

Уцхо-сунели и хмели-сунели широко используются в грузинской кухне. Они существенно различаются по составу, вкусу и применяются в разных блюдах.
Что такое уцхо-сунели?
Это молотые семена голубого пажитника. «Уцхо» переводится как «чужой». По одной из версий, название связано с тем, что растение было завезено в Грузию из других мест.
Пряность обладает нежным орехово-перечным ароматом с легкими горьковатыми нотками. Как правило, в блюдах уцхо-сунели не доминирует над другими ингредиентами.
Эту пряность добавляют в соус сациви или овощное рагу аджапсандали. Кроме того, уцхо-сунели кладут в пхали — закуску из измельченных орехов и овощей.
Пряность содержит кальций, калий, марганец, цинк, железо. Также в уцхо-сунели есть витамины А, С, Е и почти вся группа В. Такой витаминно-минеральный комплекс укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
Но людям с индивидуальной непереносимостью основного ингредиента — пажитника, рекомендуется воздержаться от блюд с уцхо-сунели.
Что такое хмели-сунели?
Хмели-сунели (в переводе с грузинского: «сухие специи») — это уже смесь различных пряностей.
Состав приправы может варьироваться в зависимости от региона и предпочтений повара. Но есть базовый набор — в хмели-сунели обязательно перемалывают красный перец, базилик, майоран, укроп, кориандр и имеретинский шафран.
Также могут быть добавлены петрушка, сельдерей, кинза, лавровый лист, чабер, мята, уцхо-сунели и иссоп.
Хмели-сунели обладает насыщенным, пряным и острым вкусом. Часто эту приправу используют при приготовлении супов, тушеных блюд, маринадов. Так, например, хмели-сунели добавляют в чахохбили и аджику.
В составе хмели-сунели есть витамины группы В, С, А, Е, К, а также калий, магний, кальций, селен, натрий, железо, марганец, фосфор, сера, фтор, медь и цинк. Весь этот набор помогает бороться с анемией и защищать организм от вирусов.
С осторожностью специи нужно использовать людям с язвенной болезнью желудка, перед применением лучше проконсультироваться с врачом. Нельзя также исключить аллергические реакции.
Интересно, что несмотря на все отличия, и ту, и другую приправу добавляют в блюда из рыбы.