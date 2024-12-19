Чем ТСЖ отличается от УК

ТСЖ (товарищество собственников жилья) — это некоммерческое сообщество, состоящее из жильцов дома или соседних домов, которые желают совместно вести хозяйственную деятельность.
УК (управляющая компания) — сторонняя коммерческая организация, созданная с целью получения прибыли и сотрудничающая с поставщиками услуг.
ТСЖ и УК: в чем разница
- У ТСЖ есть лимит по количеству квартир, которыми оно может управлять. Соответственно, товарищество может управлять лишь несколькими домами, тогда как УК может брать на обслуживание десятки и даже сотни домов в разных районах.
- В УК решением вопросов занимается председатель и его совет. Тогда как в ТСЖ вопросы решает совет жильцов при участии собственников квартир.
- УК — организация профессионалов со своей технической и материальной базой. Благодаря этому ей легче решать дела, связанные с ремонтом и поддержанием дома в надлежащем состоянии. В ТСЖ нет своей технической базы, как нет и персонала, который бы занимался обслуживанием дома.
- Поскольку ТСЖ составляют собственники, то оно заинтересовано в работе над снижением или сдерживанием тарифов и других платежей за обслуживание. Тогда как УК просто занимается своей работой.
ТСЖ требует вовлеченности жильцов в дела. Тогда как УК как бы невидимо для жильца ведет свою работу, никакого погружения в дела не требуется.
УК и ТСЖ: плюсы и минусы
Управляющая компания
Плюсы:
- УК хорошо знает особенности и правила предоставления услуг, поэтому сможет быстро разобраться во всех спорных ситуациях.
- УК имеет бюджет, в котором уже распланированы как расходы и доходы, так и проведение работ по содержанию дома.
- УК при задолженности со стороны жильцов имеет капитал, чтобы рассчитаться с подрядчиками и поставщиками, дабы избежать приостановки оказания услуг.
УК вносит в оплату своих услуг все необходимые расходы, поэтому не возникает трат «сверх нормы», которые жильцов просят срочно погасить.
Минусы:
- Обслуживание дома УК стоит дороже, чем ТСЖ.
УК сама выбирает подрядчиков и поставщиков. Жильцы не влияют на это решение.
Товарищество собственников жилья
Плюсы:
- ТСЖ с жильцами сами выбирают подрядчиков. Если что-то не нравится и есть альтернатива, можно легко поменять подрядчика.
- Возникающие вопросы решаются собранием в короткие сроки. Не нужно обивать пороги УК.
Услуги ТСЖ будут обходиться дешевле.
Минусы:
- Нет гарантии того, что во главе ТСЖ окажутся люди, способные грамотно заниматься хозяйственными делами.
- При долгах подрядчикам дом могут отрезать от услуг, поскольку у ТСЖ мало своих фондов.
Подрядчики могут назначать более высокие цены за разовые услуги, поскольку им выгоднее работать с УК, где всегда есть работа.
УК или ТСЖ: что лучше?
Однозначного ответа нет. Высокое качество управления домами зависит от степени компетентности. Как в УК могут работать не разбирающиеся в своем деле люди, так и за управление в ТСЖ могут взяться люди без достаточного опыта и желания.
Чтобы вести свою деятельность, УК должна получить лицензию. В свою очередь, это означает, что финансовая деятельность организации должна быть прозрачна и ее можно проверить. Для создания ТСЖ лицензия не нужна, а отчетность и степень ее прозрачности зависят от желания активистов и требований жильцов. Поэтому нет гарантий того, что активисты ТСЖ не будут заниматься финансовыми махинациями.