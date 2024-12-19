Чем ТСЖ отличается от УК

Чтобы вести свою деятельность, УК должна получить лицензию. В свою очередь, это означает, что финансовая деятельность организации должна быть прозрачна и ее можно проверить. Для создания ТСЖ лицензия не нужна, а отчетность и степень ее прозрачности зависят от желания активистов и требований жильцов. Поэтому нет гарантий того, что активисты ТСЖ не будут заниматься финансовыми махинациями.