Чем Санкт-Петербург удивит туристов в новогодние праздники

Краски ярмарок

Программа Санкт-Петербурга в новогодние праздники впечатлит даже самых искушенных гостей. Одним из ярких событий каникул станут рождественские ярмарки. Главной площадкой остается Манежная площадь. С 9 декабря по 8 января здесь можно будет попробовать ароматный глинтвейн, сладкую выпечку, сосиски и колбаски, а также подобрать подарки для друзей и близких. В этом году ярмарка развернется сразу на трех основных площадях города: Манежной, Дворцовой и Московской.

Зимние забавы ждут и в Никольских рядах в районе Коломны. Здесь можно попробовать рождественские угощения, а также встать на коньки. В прошлом году каток был оформлен в стиле арктической зимы, а в этом сезоне гостей ждут две ледовые новинки — дорожки для игры в керлинг под открытым небом и айс мини-гольф.

Попасть в прошлое

Тем, кто развлекательной программе предпочтет культурную, стоит обратить внимание на экскурсионные маршруты. Хит этого года — национальный туристический маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». Он рассказывает о городе от зарождения до нынешних дней. Тур включает как осмотр основных достопримечательностей, связанных с жизнью и деятельностью Петра Великого, так и объекты новой туристской географии Санкт-Петербурга, рассказал «Ведомости. Городу» исполнительный директор петербургского туроператора Кирилл Соколов.

«Маршрут будет интересен тем, кто приезжает в Петербург впервые, и тем, кто уже посещал город», — говорит Кирилл Соколов. Гости осмотрят знаковые места Северной столицы и узнают, по каким законам она продолжает жить со времен Петра I, что изменилось и как первый российский император воспринял бы современный Петербург.

Программа рассчитана на три дня и охватывает как культурный, так и исторический аспекты развития территории. Знакомство с городом начнется с автобусной экскурсии «Петровский Петербург». Гостям предоставят VR-очки и покажут Петропавловскую крепость, первую городскую постройку — домик Петра I, Меншиковский дворец, здание первого музея — Кунсткамеры. В очках виртуальной реальности можно будет заглянуть в прошлое и рассмотреть утраченные объекты в деталях.

Во второй день путешественникам предстоит изучить город-порт Кронштадт, исторический центр которого вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Большой Меншиковский дворец — старейшее сооружение дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум». В третий день туристы отправятся на экскурсию в поселок Стрельна на южном берегу Финского залива, осмотрят шедевры Константиновского дворца и заглянут в Петергоф.

Гастрономическая составляющая путешествия тоже продумана до мелочей: гостей ждут мастер-класс по приготовлению русского сбитня и дегустация блюд эпохи Петра I.

Ледяной остров в Голландии

Прочувствовать дух праздника, проведя время не только интересно, но и вкусно, можно в в парке-острове «Новая Голландия». В этом общественном пространстве в центре города под Новый год устанавливают елку и зажигают уличные огни. У здания «Бутылка» открывается рождественский базар: пряничные киоски с подарками, уличной едой и елочными игрушками, дизайнерские сувениры и тематические фотозоны.

Но главное развлечение зимой в «Новой Голландии» — каток в центре острова. На льду площадью более 2000 кв. м одновременно могут находиться до 250 гостей. Инструкторы-аниматоры не только помогут встать на коньки новичкам, но и не дадут заскучать тем, кто устал ездить по кругу. В прошлом году по вечерам на катке проводились тематические музыкальные сеансы, в том числе под песни из новогодних кинофильмов всего мира.

Эксперты прогнозируют традиционно высокий спрос на новогодние путешествия в Санкт-Петербург и рекомендуют бронировать туры и номера в гостиницах заранее.