Чем салат оливье отличается от «Столичного»

А вот ни одно, и ни другое блюдо здесь не подходит. По словам Сюткина, если в салате «Столичном» заменить курятину на колбасу, то получится салат «Москва». Интересно, что в 1939 году в книге «О вкусной и здоровой пище» салат с картофелем, мясом птицы, яицами, корнишонами и с провансалем назывался «Столичный», а в «Русской кулинарии» 1962 года тот же набор ингредиентов с другим оформлением — «Москва».