Чем признак Ла Йороны веками пугает жителей Латинской Америки

Ни одна история о привидениях не была столько раз рассказана и переосмыслена в Мексике и других испаноязычных странах Америки так, как история о Ла Йороне. Согласно старинным народным сказаниям, дух молодой женщины по имени Мария, что утопила в водах реки своих детей и саму себя после того, как ее бросил муж, проклят на вечное скитание по миру живых. Обычно Ла Йорона, так прозвали неупокоенную душу, встречается путникам около рек и водоемов, пророча гибель или болезни. Давайте разберемся, как появилась легенда и почему сегодня ее интерпретируют иначе.