Чем признак Ла Йороны веками пугает жителей Латинской Америки

Ни одна история о привидениях не была столько раз рассказана и переосмыслена в Мексике и других испаноязычных странах Америки так, как история о Ла Йороне. Согласно старинным народным сказаниям, дух молодой женщины по имени Мария, что утопила в водах реки своих детей и саму себя после того, как ее бросил муж, проклят на вечное скитание по миру живых. Обычно Ла Йорона, так прозвали неупокоенную душу, встречается путникам около рек и водоемов, пророча гибель или болезни. Давайте разберемся, как появилась легенда и почему сегодня ее интерпретируют иначе.
Легенда и ее вариации
Веками поколения мексиканцы росли с укоренившимся страхом перед Ла Йороной. Родители пугали детей тем, что призрак может забрать их из-за плохого поведения, в то время, как мужья, рассказывая о судьбе Марии, предостерегали жен от неверности. Из-за этого миф о неупокоенном духе приобрел множество различных вариаций.
Обычно существует два основных сюжетных «направления» легенды. В первом случае, Мария опозорила свою семью, забеременев от любовника, и, таким образом, потеряла их поддержку и признание. Из-за этого женщина решила утопить себя и своих детей, не выдержав бремени позора. После смерти обозленный дух Марии, прозванный Ла Йороной, преследует каждого встречного на своем пути, чтобы отомстить за свою несчастную судьбу.
Во втором случае, Мария была верной женой, и, когда она, убитая горем от того, что ее бросил муж, переходила через буйную реку, случайно утонула вместе с детьми. А уже после своей кончины несчастный и разозленный призрак Ла Йороны, не нашедший покоя, начал бродить по миру живых, разыскивая своих детей и убивая тех мужчин, что встречались ей на пути.
Первоисточник легенды
Большинство ученых связывают происхождение Ла Йороны с доиспанской мифологией, в частности — с традициями ацтеков и богиней Сиуакоатль, которая ассоциируется с деторождением, материнством и детоубийством. Считается, что изначально Сиуакоатль была богиней племени шочимилько, но после их поражения «перекочевала» к ацтекам.
Сиуакоатль являлась покровительницей родов, повитух и женщин. Она также повелевала сиуатетео — духами, в которых превращались женщины, умершие при родах. При этом же Сиуакоатль воплощает голод богов, жаждущих жертв и тем самым поощряющих людей вести войны. В символическом смысле она, как богиня плодородия, должна питаться своими детьми, чтобы дать пропитание целому поколению.
Переосмысление образа
Во второй половине XX века возникло целое движение за переосмысление понятия «Ла Йорона». Тогда латиноамериканские и чиканские (этническая идентичность на Юго-Западе США) писательницы изображали Марию, как фигуру женской свободы воли и эмансипации, предлагая альтернативные взгляды на этот призрачный персонаж.
Ана Кастильо, например, описала Ла Йорону в своем нашумевшем романе «Так далеко от Бога». В произведении мифический призрак подружился с одной из героинь и сообщил ей о смерти любимой сестры. Вместо ужасающей Ла Йороны, прячущейся у рек, Мария изображена в позитивном свете, как спутница Ла Локи — мистического персонажа, наделенного целительными способностями.
В сборнике рассказов «Женский вопящий ручей и другие истории» Сандры Сиснеро, призрачный крик Ла Йороны заменен криками женщин, которым приходится молчать из-за патриархальных норм, несправедливости, домашнего насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.
Ла Йорона в кинематографе
Захватывающая история Ла Йорны множество раз украшала киноэкраны Голливуда и Латинской Америки. Например, в 2019 году вышла франко-гватемальский фильм «Плачущая женщина» режиссера Джейро Бустаманте. В кинокартине, снятой в жанре «ужасы», мифический призрак появляется на фоне неспокойной обстановки «современной» Гватемалы. В центре сюжета — история судебного процесса над бывшим чиновником, обвиняемым в геноциде коренного населения майя во время гражданской войны в Гватемале в 1980-х годах. На фоне политических потрясений Ла Йорона предстает как воплощение духа женщины из числа коренного населения, потерявшей своих детей из-за зверств гватемальской армии. Призрачная фигура становится воплощением неразрешенных травм прошлого. Так, Бустаманте затрагивает вопросы коллективной памяти, несправедливости и прав коренных народов.
Поскольку фильм затрагивает достаточно щекотливую тему, которую многие предпочитают не обсуждать, Бустаманте решил перенести свое «обсуждение» в жанр ужасов, позволив себе художественные вольности в интерпретации легенды, но сохранив при этом серьезность затронутой темы. По словам режиссера, «истинная цель фильма — убить диктатора, всемогущего альфа-самца, ту систему угнетения, от которой мы не отказались». Интересно, что для этого Бустаманте выбрал именно женскую фигуру, которой мужья веками пугали своих неверных жен.
Темы паранормальных явлений никого не оставляют равнодушным. Если любите «пощекотать нервы», рассказываем, где сегодня можно столкнуться с настоящими привидениями.
Кристина Корчанова