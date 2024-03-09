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Чем правильно чистить уши вместо ватных палочек: мнение врачей

Лучший способ сохранить уши чистыми и здоровыми — оставить ушную серу в покое.
Источник: Freepik

Но если вас не остановить, эксперты советуют выбирать наиболее безопасные способы чистки, к котором ушные палочки не относятся, пишет The New York Times. Оториноларинголог Александра Квимби советует протирать наружное ухо влажной салфеткой. «Очистите внешнюю часть, до которой сможете добраться, но не глубже», — уточнила эксперт. Ее коллега Сет Шварц предлагает пойти дальше и воспользоваться безрецептурными профилактическими каплями для ушей. По его словам, это подходящий способ для тех, у кого от природы более сухая ушная сера. Капли размягчат воск и облегчат естественный процесс очистки.

Специалисты уточнили, что любые инструменты, которые предполагают погружение в ушной проход, потенциально опасны, включая ушные свечи, которые, по их словам, к тому же совершенно не эффективны. Если уши действительно забиты — лучшим решением будет обратиться к врачу за безопасным и быстрым удалением серной пробки.