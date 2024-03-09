Чем правильно чистить уши вместо ватных палочек: мнение врачей

Но если вас не остановить, эксперты советуют выбирать наиболее безопасные способы чистки, к котором ушные палочки не относятся, пишет The New York Times. Оториноларинголог Александра Квимби советует протирать наружное ухо влажной салфеткой. «Очистите внешнюю часть, до которой сможете добраться, но не глубже», — уточнила эксперт. Ее коллега Сет Шварц предлагает пойти дальше и воспользоваться безрецептурными профилактическими каплями для ушей. По его словам, это подходящий способ для тех, у кого от природы более сухая ушная сера. Капли размягчат воск и облегчат естественный процесс очистки.