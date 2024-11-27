Чем полный календарный месяц отличается от обычного

Как правильно рассчитать полный календарный месяц и чем он отличается от обычного — рассказал aif.ru руководитель отдела по управлению персоналом московской медиакомпании.
В чем разница между полным и обычным календарными месяцами?
Полным календарным называют месяц, состоящий из полного количества дней, начиная от первого числа и заканчивая последним числом включительно. Обычно он состоит из 30 или 31 дня, но бывают и исключения. Например, февраль в зависимости от того, високосный год, или нет, может быть полным или неполным, так как в високосном году состоит не из 28, а из 29 дней. При этом от обычного календарного месяца полный ничем не отличается.
Неполный календарный месяц — это период времени, который составляет менее 30 или 31 дня. Расчет заработной платы за неполный календарный месяц — частая практика в учреждениях, а потому его отличия от полного месяца в этом случае знать очень важно. В чем они состоят и почему необходимо уметь рассчитывать неполный месяц, — рассказал aif.ru руководитель отдела по управлению персоналом одной из московских медиакомпаний Екатерина Шпилевая:
«Возможно, в обывательском понимании разницы между полным и неполным месяцем нет. Важным это различие становится тогда, когда дело касается расчета заработной платы при учете каждого отдельного дня, отработанного сотрудником на стандартной пятидневной рабочей неделе. При этом учитывается только количество отработанных будних дней. Например, если человек вышел на работу во вторник второго числа и работает до конца календарного месяца все дни, то будет рассчитан неполный месяц — пропущен понедельник первого числа. В таком случае бухгалтер начислит заработную плату, вычтя при этом один день» — объяснил эксперт.
Правовыми основаниями для проведения расчета неполного рабочего дня являются нормы ТК РФ, а также Постановление Правительства РФ от 2007 года, на основании которого рассчитывается средняя заработная плата сотрудника.