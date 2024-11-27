Чем полный календарный месяц отличается от обычного

Полным календарным называют месяц, состоящий из полного количества дней, начиная от первого числа и заканчивая последним числом включительно. Обычно он состоит из 30 или 31 дня, но бывают и исключения. Например, февраль в зависимости от того, високосный год, или нет, может быть полным или неполным, так как в високосном году состоит не из 28, а из 29 дней. При этом от обычного календарного месяца полный ничем не отличается.