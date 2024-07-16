Чем полезны зеленые бобы эдамаме

Эдамаме — соевые бобы, только недозрелые и зеленые. Первые упоминания об этом ингредиенте, по разным данным, есть в источниках 13−15 веков нашей эры. Сегодня зеленые бобы характерны для современной кухни Китая и Кореи. В России эдамаме появились одномоментно: российские рестораны стали их подавать в составе салатов, поке и других блюд азиатской кухни, а магазины правильного питания включили в свой ассортимент. Aif.ru разобрался, чем полезны для организма модные бобы.
Почему полезно есть соевые бобы эдамаме?
Эдамаме богаты растительным белком — в чашке (около 240 грамм — Прим. ред.) 18,4 грамма белка. Соевый белок лучше усваивается организмом, чем животный. Кроме того, соевый белок — рекордсмен по содержанию аминокислот: лейцин (7,1%), лизин (5,9%), изолейцин (по 4,5%), фенилаланин (4,1%) и треонин (3,4%).
Среди бобовых зеленая соя самая менее углеводная: в 100 граммах всего 7 грамм углеводов, в отличие, например, от нута — на 100 грамм в нем 18,3 грамма углеводов.
Эдамаме считают полезными для диабетиков: в них много клетчатки — 6,1 грамма на 100 грамм бобов, а в сочетании с высоким содержанием белка они предотвращают резкие скачки сахара в крови. Соевые бобы богаты полиненасыщенными жирами — они помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Ученые из Калифорнийского университета установили, что, если каждый день получать по 25 грамм соевого белка, то уровень холестерина снижается на 4%.
Многочисленные исследования показали, что эдамаме благотворно влияют на состояние сердца и сосудов, снижают риск развития заболеваний благодаря совокупности витаминов, в том числе группы В, клетчатки и полиненасыщенных жиров. В 100 граммах бобов содержится около 300 мг калия — минерал снижает уровень кровяного давления, расслабляя кровеносные сосуды.
В эдамаме, точнее, в его маслах, содержится большое количество фосфолипидов, которые замедляют процессы старения.
Источники: https://www.verywellhealth.com https://www.ntv.ru