Чем полезны зеленые бобы эдамаме

Эдамаме считают полезными для диабетиков: в них много клетчатки — 6,1 грамма на 100 грамм бобов, а в сочетании с высоким содержанием белка они предотвращают резкие скачки сахара в крови. Соевые бобы богаты полиненасыщенными жирами — они помогают в снижении уровня «плохого» холестерина. Ученые из Калифорнийского университета установили, что, если каждый день получать по 25 грамм соевого белка, то уровень холестерина снижается на 4%.