Чем полезны смузи

У адептов здорового питания популярностью пользуется смузи — густой напиток из фруктов, ягод, овощей или зелени, измельченных и взбитых в блендере. Смузи богаты клетчаткой, а также содержат множество витаминов и минеральных вещества. Набор ценных элементов и польза конкретного вида смузи зависит от того, из каких ингредиентов он приготовлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Какие смузи самые полезные?
В ведомстве советуют выбирать или готовить смузи с добавлением молока — оно насытит напиток белком, жиром и кальцием. Также рекомендуется добавлять в смузи орехи, злаки и семена — они также отдадут напитку содержащиеся в них витамины, микроэлементы, полезные жиры, антиоксиданты и клетчатку.
При желании подсластить напиток не стоит использовать сахар или его искусственные заменители. Лучше добавить в смузи мед или сухофрукты, например, сушеные финики, курагу или чернослив.
В Роспотребнадзоре рекомендуют пить смузи в холодным, но не ледяным. Наибольшей пользой и приятным вкусом отличаются свежеприготовленные напитки.
Источник: t.me/rospotrebnadzor_ru