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Чем полезны смузи

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как приготовить полезные напитки из измельченных фруктов, ягод, овощей или зелени.

Источник: РИА "Новости"

У адептов здорового питания популярностью пользуется смузи — густой напиток из фруктов, ягод, овощей или зелени, измельченных и взбитых в блендере. Смузи богаты клетчаткой, а также содержат множество витаминов и минеральных вещества. Набор ценных элементов и польза конкретного вида смузи зависит от того, из каких ингредиентов он приготовлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Какие смузи самые полезные?

В ведомстве советуют выбирать или готовить смузи с добавлением молока — оно насытит напиток белком, жиром и кальцием. Также рекомендуется добавлять в смузи орехи, злаки и семена — они также отдадут напитку содержащиеся в них витамины, микроэлементы, полезные жиры, антиоксиданты и клетчатку.

При желании подсластить напиток не стоит использовать сахар или его искусственные заменители. Лучше добавить в смузи мед или сухофрукты, например, сушеные финики, курагу или чернослив.

В Роспотребнадзоре рекомендуют пить смузи в холодным, но не ледяным. Наибольшей пользой и приятным вкусом отличаются свежеприготовленные напитки.

Источник: t.me/rospotrebnadzor_ru