Чем полезны смузи

У адептов здорового питания популярностью пользуется смузи — густой напиток из фруктов, ягод, овощей или зелени, измельченных и взбитых в блендере. Смузи богаты клетчаткой, а также содержат множество витаминов и минеральных вещества. Набор ценных элементов и польза конкретного вида смузи зависит от того, из каких ингредиентов он приготовлен. Об этом сообщает Роспотребнадзор.