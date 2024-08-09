Чем полезны помидоры

Европейцы познакомились с помидорами в XVI веке. Поначалу их называли «отравленными яблоками», потому что считали ядовитыми, но постепенно их распробовали и полюбили — сейчас помидоры являются одним из самых популярных овощей в мире.
Но вкусное — не обязательно значит полезное. Чем именно богаты эти овощи и почему их и правда стоит есть каждый день, газета Нью-Йорк Таймс узнала у профессиональных нутрициологов.
В них много жидкости
Помидоры на 95% состоят из воды. В одном стакане рубленых помидоров содержится примерно 170 граммов воды — то есть даже больше, чем в арбузе. Больше всего жидкости содержится в свежих помидорах, поясняет Джон Эрдман, почетный профессор кафедры питания и пищевых наук Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.
Учитывая, как часто нутрициологи советуют нам потреблять больше жидкости, есть продукты, в которых много воды — хорошая идея.
Помидоры помогают бороться с раком
Конечно, вылечить болезнь помидорами не выйдет. Но в этих овощах содержится ликопин — антиоксидант, который противостоит окислительному стрессу в нашем организме — процессу, в рамках которого клетки тела повреждаются из-за окисления. Это может привести к хроническим воспалениям, а они, в свою очередь — к раку.
Ликопин предотвращает окисление. Прямых свидетельств того, что он борется с раком, не существует, но корреляция между высоким уровнем ликопина и низкой вероятностью возникновения раковых опухолей научно доказана, утверждает Рэйчел Копек, доцент кафедры питания человека в Университете штата Огайо. Ликопин также полезен для здоровья сердца, печени и предотвращения других хронических заболеваний.
Чем помидоры краснее, тем больше в них этого вещества. Ликопин сохраняется в помидорах даже после термической обработки, поэтому в любом случае помидоры в рационе — хорошая идея. В томатной пасте его даже больше, поскольку концентрация всех веществ кроме воды в ней выше. Жиры помогают усваивать ликопин, поэтому доктор Копек советует добавлять в блюда с томатами оливковое масло или его аналоги.
В помидорах много витаминов и минералов
Помидоры — отличный источник калия, утверждает Пинкин Панчал, диетолог и доцент кафедры диетологии в Ратгерском университете. В одном большом помидоре содержится 431 миллиграмм калия — столько же, сколько в обычном банане.
Ее в помидорах много фолиевой кислоты, которая стимулирует процесс деления клеток, и витамина К, который полезен для здоровья костей и регулирования механизма сворачивания крови.
Самое приятное, что полезные вещества сохраняются в помидорах почти в любом виде, поэтому их можно есть и сырыми, и в виде пасты, и приготовленными.
А медики утверждают, что если добавить к помидорам чеснок, пользы становится еще больше.
Георгий Мазуркевич