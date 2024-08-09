Чем полезны помидоры

Чем помидоры краснее, тем больше в них этого вещества. Ликопин сохраняется в помидорах даже после термической обработки, поэтому в любом случае помидоры в рационе — хорошая идея. В томатной пасте его даже больше, поскольку концентрация всех веществ кроме воды в ней выше. Жиры помогают усваивать ликопин, поэтому доктор Копек советует добавлять в блюда с томатами оливковое масло или его аналоги.