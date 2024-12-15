Чем полезны печёные яблоки

Медики и специалисты по питанию поют оды яблокам, в том числе приготовленным разными способами. Этот продукт подойдет и пожилым, и людям с проблемным пищеварением и тем, кто следит за фигурой. Aif.ru собрал мнения экспертов о полезных свойствах печеных яблок.
Для каких органов полезны печеные яблоки?
Самое благотворное влияние печеные яблоки оказывают на кишечник. Этот фрукт богат пектином — в среднем яблоке 7−10 грамм вещества. Пектин — сложный углевод, растворимая клетчатка. После термической обработки яблочный пектин усваивается гораздо лучше.
Пектин улучшает работу желудочно-кишечного тракта: микрофлора кишечника пополняется бифидо- и лактобактериями, улучшается перистальтика. В кулинарии пектин используют как желирующий агент, но гелеобразная структура хороша и для чистки организма как природный энтеросорбент. Вещество помогает собирать токсины и другой «мусор» в кишечнике, выводя их из организма. За счет этого включение яблок в рацион косвенно может способствовать похудению. Работа ЖКТ отражается на состоянии кожи и жировом обмене всего организма.
Пектин снижает уровень холестерина в крови за счет большого количества фиброзных веществ, а также помогает держать под контролем уровень сахара в крови. За счет этого печеные яблоки полезны для сердца, сосудов и эндокринной системы.