Чем полезны печёные яблоки

Пектин улучшает работу желудочно-кишечного тракта: микрофлора кишечника пополняется бифидо- и лактобактериями, улучшается перистальтика. В кулинарии пектин используют как желирующий агент, но гелеобразная структура хороша и для чистки организма как природный энтеросорбент. Вещество помогает собирать токсины и другой «мусор» в кишечнике, выводя их из организма. За счет этого включение яблок в рацион косвенно может способствовать похудению. Работа ЖКТ отражается на состоянии кожи и жировом обмене всего организма.