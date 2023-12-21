Чем полезна красная икра и кому она противопоказана

Красная икра традиционно считается деликатесом, который появляется на столе по праздникам или в день прихода гостей. Однако ее хотя бы в небольших дозах стоит есть чаще. И вот почему.

Факты о красной икре

Красную икру добывают из лососевых пород рыб: кижуча, нерки, горбуши. Она отличается по цвету, вкусу, размеру — например, у форели чаще всего красного оттенка, с мелкими икринками и слегка горчит, у кеты икринки оранжевые, крупные и слабосоленые, а у нерки — насыщенного темно-красного цвета и с ярким вкусом.

У добычи икры также есть сезонность: обычно процесс начинается в июле и заканчивается ближе к октябрю, это напрямую связано со временем, когда рыба начинает нереститься. Чаще всего ее добывают на Сахалине, Камчатке, в водах Тихого и Атлантического океанов. Сразу после того, как икру отделили от рыбы, ее необходимо засолить, чтобы она не испортилась. Затем, с целью сохранить вкусовые качества и продлить срок годности, в нее добавляют консервант или подвергают ее шоковой заморозке.

Калорийность красной икры и питательная ценность

1 столовая ложка (15 г) икры лосося содержит:

25 калорий;



2 г белка;

1 г углеводов;

1,2 г клетчатки;

18 г жира.

Польза икры: четыре полезных свойства

В икре много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме, а благодаря богатому составу она может поддерживать здоровье сердца, глаз и костей.

1. Может улучшить здоровье сердца

В красной икре содержатся жирные кислоты омега-3. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например гипертонии, или повышенный уровень холестерина.

Такого рода элементы поступают в организм с определенной пищей: жирные кислоты омега-3 есть в морепродуктах и жирной рыбе. Также существуют разные добавки, которые могут повысить их уровень. Но исследований, которые изучают действие кислот, содержащихся в красной икре, все еще недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы.

2. Может помочь здоровью глаз

В красной икре содержится витамин А. Благодаря своему антиоксидантному свойству он защищает от различных глазных болезней, а его дефицит в течение длительного времени может привести к куриной слепоте. Поэтому продукты, содержащие витамин А, могут стать качественной поддержкой здоровья глаз.

3. Может поддерживать здоровье костей

В икре лосося есть кальций. Этот минерал обеспечивает здоровье и крепость костей. Для того чтобы улучшить усвояемость кальция, лучше сочетать его с витамином D. Поэтому красная икра хорошо сочетается, например, с яйцами, сливочным маслом.

4. Богата полезными веществами

Икра содержит фосфор, селен, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, а также холин, антиоксиданты, жирные кислоты омега-3. Эти элементы необходимы для правильного функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем, иммунитета, здоровья кожи и волос.

Вред икры

Как и любой продукт, если им не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью. Но она может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому заболеванию и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов.

Неправильно обработанная красная икра может содержать кишечную палочку и вызвать пищевое отравление. Поэтому необходимо покупать продукт только у проверенных поставщиков.

Из-за того, что продукт всегда подвергают соляной обработке, он содержит много натрия: в одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы этого элемента. Повышение уровня натрия может влиять на кровяное давление и привести к гипертонии и различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Комментарии экспертов

Светлана Артемова, руководитель направления Longevity, ведущий семейный врач и ведущий терапевт GMS Clinic, к. м. н.:

"Красная икра — это натуральный рыбный продукт, богатый высоким содержанием белка и жира и с низким содержанием углеводов. Красная икра бывает натуральная и имитированная (из водорослей и рыбьего жира). Натуральная икра, помимо вышеозначенных белков и жиров, богата фолиевой кислотой, витаминами D, А, Е, йодом, кальцием, железом, жирными кислотами омега-3, лецитином и другими полезными веществами. Отсюда очевидна ее польза для растущего организма (детям — после трех лет), беременных, людей, работающих в тяжелых условиях, пожилых, склонных к рахиту, анемии. Однако не следует забывать о высокой калорийности красной икры — в 100 г продукта содержится 270 ккал. Также в ней много натрия, что может навредить здоровью людей с повышенным артериальным давлением, болезнями почек и повышенным уровнем холестерина.

Икру не стоит употреблять каждый день из-за причин, указанных выше, однако отказываться тоже необязательно. Во-первых, это действительно вкусно, во-вторых — полезно. Но надо тщательно выбирать производителя: чем меньше содержание соли и консервантов, тем полезнее икра. Также надо обращать внимание на срок годности и условия хранения.

Икра традиционно хороша как самостоятельный продукт. Ее можно есть в виде бутербродов на крекере из ржаной муки, либо с ржаными блинами. Хорошее сочетание с отварными яйцами и авокадо. Часто икру добавляют в пасту с лососем".

Софья Хасиева, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»:

«В настоящей красной икре содержится сбалансированный состав аминокислот (белков около 25−30 г на 100 г) и, конечно же, жиров (15−20 г на 100 г). Жиры, содержащиеся в красной икре, включают в себя насыщенные (которые могут повышать “плохой” холестерин) и полиненасыщенные жиры, в частности широко известные жирные кислоты омега-3 — докозагексаеновую и эйкозапентаеновую. Их потенциальное полезное действие на сердечно-сосудистую систему, когнитивные функции и обмен веществ активно изучается по сей день (однозначных данных об их пользе не получено).

Хороший иммунитет зависит от многих факторов: полноценная и разнообразная диета с высоким содержанием клетчатки, достаточная физическая активность, налаженный сон и умение справляться со стрессами. Если человек не придерживается здорового образа жизни, не стоит думать, что красная икра или какой-либо другой пищевой продукт или добавка сотворят чудо с иммунитетом и он «забудет» про затяжные ОРЗ.

Вред красная икра может принести в случае, если:

была куплена у недобросовестного производителя (такое, к сожалению, бывает нередко);

неправильно хранилась;

была съедена в чрезмерном количестве.

Поэтому покупаем икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками, храним открытую банку в холодильнике не более срока, указанного производителем, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова «консервант» в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. Если хочется икры «без консервантов», то стоит отдать предпочтение соленой замороженной икре (размораживать ее стоит медленно, в холодильнике, тогда она будет вкусной и полезной). И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево.

Любая рыба (в том числе лосось) и, соответственно, ее икра могут вызывать аллергические реакции, так как содержат аллергены — антигены, способные, встречаясь с человеческой иммунной системой, вызывать у предрасположенных лиц крапивницу, расстройства со стороны ЖКТ и даже (гораздо реже) анафилактические реакции. В случае развития необычных реакций после употребления икры обратитесь к врачу".