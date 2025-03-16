Чем полезна клюква

Клюква — это вечнозеленый стелющийся кустарник. Один из самых распространенных видов растения — клюква болотная (обыкновенная). Ее высота достигает 15 см. Яйцевидные продолговатые листья с заостренной верхушкой 8−16 мм длины и 3−6 мм ширины. Цветет в мае-июле. Цветки одиночные, бледно-розового оттенка. Плоды созревают в августе-сентябре (10−18 мм в диаметре) и могут висеть до весны. В отличие от брусники, они располагаются не гроздьями, а одиночными бусинами по всему кусту. Вкус клюквы чуть более водянистый и кисловатый, чем у брусники.