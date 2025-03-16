Чем полезна клюква

Клюква — это вечнозеленый стелющийся кустарник. Один из самых распространенных видов растения — клюква болотная (обыкновенная). Ее высота достигает 15 см. Яйцевидные продолговатые листья с заостренной верхушкой 8−16 мм длины и 3−6 мм ширины. Цветет в мае-июле. Цветки одиночные, бледно-розового оттенка. Плоды созревают в августе-сентябре (10−18 мм в диаметре) и могут висеть до весны. В отличие от брусники, они располагаются не гроздьями, а одиночными бусинами по всему кусту. Вкус клюквы чуть более водянистый и кисловатый, чем у брусники.
Латинское наименование и вид: Vaccinium oxycoccos.
Род: Vaccinium.
Семейство: Вересковые (Ericaceae).
Отряд/порядок: Верескоцветные (Ericales).
Класс: Двудольные (Magnoliopsida).
Тип/отдел: Сосудистые растения (Tracheophyta).
Распространение (ареал): рядом с болотами, топями, в заболоченных лесах, арктических и альпийских тундрах.
Какими полезными свойствами обладает клюква?
Клюква популярна своими лекарственными и пищевыми свойствами. В свежем или переработанном виде (морс, варенье
Растение содержит ретинол (витамин A), тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридокси, фолацин (витамины группы В), аскорбиновую кислоту (витамин С), токоферол (витамин E), кальций, магний, железо, фосфор, цинк, марганец, медь, органические кислоты (лимонная, бензойная и др.), белки, жиры, углеводы и другие полезные органические вещества, витамины, микроэлементы.
Кому полезно есть клюкву?
В Роспотребнадзоре рекомендуют добавлять в рацион клюкву в любом возрасте. Особенно она может быть полезна:
- детям — укрепляет иммунитет и предупреждает простуды, способствует формированию мышц и костей;
- беременным женщинам — способствует легкому протеканию беременности (помогает при повышенном давлении и варикозном расширении вен, отеках) и укрепляет нервную систему, в том числе в период послеродовой депрессии;
- мужчинам — повышает потенцию.
Кому клюква противопоказана?
В отдельных случаях клюква может вызвать аллергию из-за индивидуальной непереносимости. Врачи не рекомендуют есть клюкву людям, страдающим от заболеваний пищеварительной системы (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки). С осторожностью есть ягоду, страдающим сахарным диабетом, мочекаменной болезнью и тем, кто принимает препараты, понижающие свертываемость крови. Норма для взрослого человека за один прием пищи — не больше 100−150г клюквы, иначе будут проблемы с ЖКТ (диарея, газы).